قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



موسكو: يزيد التسليم المقرر لأسلحة أميركية إلى أوكرانيا، ومن ضمنها منظومات صواريخ متطورة، من مخاطر انجرار الولايات المتحدة إلى نزاع مباشر مع روسيا، على ما أعلنت موسكو الأربعاء.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريبياكوف قوله إن "أي إمدادات أسلحة مستمرة، آخذة في الازدياد، تزيد من مخاطر مثل هذا التطور"، وذلك ردا على سؤال بشأن احتمال نشوب مواجهة بين موسكو وواشنطن.

أعلنت واشنطن الثلاثاء أنها ستقوم بتزويد أوكرانيا بمنظومات صواريخ متطورة، تشمل منظومة راجمات الصواريخ هيمارس بالغة بالغة الدقة.

ولدى كل من أوكرانيا وروسيا منظومات راجمات صواريخ، لكن منظومة هيمارس أكبر مدى وأكثر دقة.

ةيبلغ مدى منظومة هيمارس حوالى 80 كيلومترا.

واعتبر ريبياكوف أن الولايات المتحدة عازمة على "شن حرب (على موسكو)" حتى آخر جندي أوكراني من أجل إلحاق، كما يقولون، هزيمة استراتيجية بروسيا".

أضاف "هذا غير مسبوق، هذا خطير".