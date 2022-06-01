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موسكو: أعلن الكرملين الأربعاء أن روسيا تتخذ إجراءات من شأنها أن "تقلل" من تأثير الحظر على النفط الروسي الذي قرره الاتحاد الأوروبي لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين "سيكون لهذه العقوبات تأثير سلبي على أوروبا، علينا، وعلى أسواق الطاقة العالمية بأسرها. لكن هناك إعادة توجيه (للاقتصاد الروسي) ستسمح لنا بتقليل العواقب السلبية".

توصل قادة الاتحاد الأوروبي الاثنين إلى اتفاق من شأنه أن يسمح بخفض وارداتهم من النفط الروسي بشكل كبير بحلول نهاية العام.

وتأمل بروكسل بذلك في حرمان روسيا من مصادر دخل مهمة لتمويل هجومها في أوكرانيا.

هذا الإجراء يندرج في اطار حزمة سادسة من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي وتنص أيضًا على استبعاد ثلاثة بنوك روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية منها سبيربنك أكبر المصارف الروسية.

لطالما قللت روسيا حتى الآن من أهمية العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها منذ بداية تدخل موسكو في أوكرانيا. لا يزال بإمكان روسيا الاعتماد على امداداتها من الغاز التي يعتمد عليها الأوروبيون.