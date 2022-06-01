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إيلاف من بيروت: مغامرات روسيا العسكرية الفظيعة تجربة مروعة لأوكرانيا وصدمة لقارة أوروبية كانت راضية. مع ذلك، يرقى سلوك الكرملين إلى مستوى تجاوز الحد لدرجة أنه قد يعرض نفسه لعمل مضاد في بؤره الاستعمارية غير القانونية.

أينما تستطيع روسيا، فإنها تستولي على أراضي الدول الأخرى، وعادة ما تجادل بأنها تساعد المتحدثين الروس الذين يعيشون خارج حدود البلاد. انتشرت هذه النزاعات المجمدة المزعومة في أوكرانيا، لكن أيضًا في جورجيا ومولدوفيا، حيث يُطلق على الدولة العميلة الأطول رسوخًا اسم ترانسنيستريا.

المدار السوفياتي

بعد فشل الروس في تحقيق حق النقض بحكم القانون على توسيع الناتو في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، اكتشفوا كيفية تحقيق حق النقض بحكم الأمر الواقع . هذا موصوف جيدًا في كيف تبقي روسيا دول ما بعد الاتحاد السوفياتي في مدارها بواسطة لوكا جوكيتش، الذي يصف الجهود الروسية لمحاصرة البلدان في "صراعات تبدو غير قابلة للانتصار" والتي تبقيها "خارج المؤسسات الغربية مثل الناتو أو الاتحاد الأوروبي". على الرغم من أن روسيا فشلت في منع دول البلطيق من الانضمام إلى المنظمتين، استمر الروس في مهاجمة جورجيا في عام 2008 واحتلال أراضي في أوكرانيا في عام 2014.

غزو بوتين لأوكرانيا غزا الخريطة الأمنية لأوروبا لدرجة أنه حان الوقت لإعادة النظر في السياسات الأساسية. يجري حاليًا إعادة التفاوض على الوضع الراهن في أوكرانيا بالقوة من قبل الكرملين، والنتيجة غير معروفة. على الرغم من أن جورجيا عضو طموح في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهي أيضًا هدف للتهديدات الروسية، فهي على الأرجح ليست في وضع يسمح لها بإعادة تحديد شروط الجغرافيا السياسية الإقليمية. من المنطقي أن نفترض أن أي محاولة لإعادة السيطرة على الدويلات الروسية العميلة في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية تفوق قدراتها، حتى لو أرادت الحكومة التصرف.

مولدوفيا، من ناحية أخرى، في وضع أفضل كثيرًا، وهي منفصلة جغرافيًا عن روسيا، على حدود رومانيا، حليفة الناتو، التي تشترك معها في اللغة، وهي في الوعي الجماعي الغربي فقط بسبب ضعفها الظاهري (وبالطبع لأن روسيا تستهدف بانتظام حكومتها الموالية للغرب بالتهديدات العسكرية. )

حكاية ترانسنيستريا طويلة

حكاية مولدوفيا وروسيا وترانسنيستريا ورومانيا طويلة تتمحور حول الحدود التاريخية وتحركات السكان على مدى القرون العديدة الماضية. بنهاية الحرب الباردة، شعر بعض المجموعات الصغيرة من الروس في الأراضي السوفياتية السابقة بالغضب لإيجاد الأغلبية العرقية المحلية في موقع المسؤولية. ساعدت القوات الروسية على ضفة نهر دنيستر الروس على تشكيل كيان غير قانوني لا تعترف به أي دولة عضو في الأمم المتحدة. في عام 1993، وافق المجتمع الدولي على " تسهيل تحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة"، وهو أمر مقنن في تفويض بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى مولدوفيا. تطلب هذا انسحاب القوات الأجنبية (الروسية) واحترام حقوق الأقليات. لم تُظهر روسيا أي جهد جاد لاحترام الاتفاقية في العقود الثلاثة التالية.

في الآونة الأخيرة، أصبحت مولدوفيا أكثر استعدادًا للرد على النشاط الخبيث الروسي. أصدرت حكومة مولدوفيا احتجاجًا رسميًا ردًا على ادعاء جنرال روسي في 22 أبريل أن ربط أراضيها بترانسنيستريا عبر أوكرانيا المحتلة كان هدفًا رئيسيًا للغزو.

على مولدوفيا الآن أن تتخذ خطوة أبعد، وأن تعلن صراحةً أن على الروس مغادرة ترانسنيستريا، وأن المنطقة يجب أن تتكامل سلميًا مع مولدوفيا. إذا اتخذت مولدوفيا المعايير المتفق عليها كنقطة انطلاق لها وضمنت صراحةً حقوق الإنسان والأقليات، فقد تحصل على دعم مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة الدولية. تسلط الكيانات الأوروبية الضوء بالفعل على الوضع: في مارس 2022، صرح الأمين العام لحلف الناتو أنه في "مولدوفيا وترانسنيستريا، وهي جزء من مولدوفيا، هناك قوات روسية دون موافقة الحكومة في مولدوفيا" بينما تغير مجلس أوروبا وجهة نظرهم وتعيين ترانسنيستريا كأرض روسية محتلة.

يقول الميزان العسكري 2022 أنه قبل غزو أوكرانيا، احتفظ الروس بنحو 1500 جندي، بينما كان عدد القوات المحلية يتراوح بين 4500 و 7500 جندي؛ لأن الروس لا يمكنهم جلب التعزيزات إلا من طريق الجو فوق البحر الأسود أو أوكرانيا، فإن هذه القوات معزولة وعرضة للعمليات العسكرية التقليدية.

هناك عدة طرق يمكن لمولدوفيا أن تطرد بها الروس من ترانسنيستريا. المفتاح هو أنه يتعين على حكومة مولدوفيا اتخاذ قرار التخلص من الروس. أي مساعدة خارجية من دون طلب صريح من الحكومة المولدوفية تصب في مصلحة فلاديمير بوتين وتعطيه انتصارًا إعلاميًا من خلال السماح له بالقول إن هذا "يثبت" أن غزوه لأوكرانيا كان ردًا على العدوان الذي قادته الولايات المتحدة والناتو.

المطرقة والسندان

على الرغم من عدم وجود ضمان للنجاح، إلا أن هناك ثلاثة خيارات عسكرية. يستخدم الأولان نهج "المطرقة والسندان" الكلاسيكي. في البداية، ستكون القوات المولدوفية هي السندان ويمكن للقوات الأوكرانية عبور حدودها كمطرقة. والثاني هو أن يحشد الأوكرانيون القوات على جانبهم من الحدود كسندان بينما يهاجم المولدوفيون القوات الانفصالية في ترانسنيستريا. هذا الخيار الأخير لديه مشكلتان، مع ذلك: الجيش المولدوفي لديه 5150 عضوًا نشطًا فقط، وهذا النوع من العمليات يتطلب من المولدوفيين القيام بعبور متنازع عليه لنهر دنيستر، وهي مناورة معقدة من شأنها أن تخيف أفضل الجيوش الحديثة. النهج الثالث سيكون هجومًا متزامنًا من قبل المولدوفيين والأوكرانيين.

لا يجب حل القضية بالقوة. قد يشمل النهج غير العسكري الدول والمنظمات الأوروبية التي تدعم المفاوضات جنبًا إلى جنب مع عمليات المعلومات والاتصالات الاستراتيجية المصممة لإقناع سكان ترانسنيستريا بالانضمام طواعية إلى مولدوفيا. يتمثل الضعف في أن هذا قد يتطلب قدرًا كبيرًا من الوقت وقد يفوت فرصة سانحة يوفرها الوضع الحالي.

لقد أظهرت روسيا بوضوح تعطشها لأرض الدول ذات السيادة وعدم رغبتها في المغادرة بمجرد تأسيسها. إن حربها العدوانية ضد أوكرانيا وتهديداتها لمولدوفيا تقدم سببًا واضحًا للحرب، كما هو الحال مع احتلالها غير الشرعي. من وجهة نظر مولدوفيا، فإن أي عمل سيكون محفوفًا بالمخاطر، لكن من الصعب التفكير في أنه سيكون لديه فرصة أفضل لاستعادة أراضيها. ستحتاج مولدوفيا إلى تبني المعايير التي حددها المجتمع الدولي علانية، ودعوة الروس لمغادرة أراضيها، وطلب المساعدة من الدول والمؤسسات الأوروبية الأخرى.