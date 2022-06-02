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يمكن القول إن عقوبات بايدن الجديدة على الحرس الثوري هي من بين أقوى المؤشرات حتى الآن والتي تنوي الإدارة الحفاظ عليها أو توسيع نطاق الضغوط القائمة عليها.

إيلاف من بيروت: أعلن البيت الأبيض الأربعاء فرض عقوبات جديدة على شبكة تهريب النفط وغسيل الأموال الإيرانية المؤلفة من عشرة أفراد وتسع شركات في دول مختلفة. زعم المسؤولون الأميركيون على وجه التحديد أن عمليات الشبكة كانت بتوجيه من الحرس الثوري الإسلامي للنظام، وأنها تلقت أيضًا دعمًا كبيرًا من روسيا، والتي من المتوقع إلى حد كبير أن تعتمد بشكل أكبر على التهرب من العقوبات على النمط الإيراني في مواجهة دولية واسعة النطاق بشأن العقوبات المتعلقة بالغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا.

بقدر ما تستهدف هذه العقوبات الحرس الثوري الإيراني، يمكن القول إن العقوبات الجديدة هي من بين أقوى المؤشرات حتى الآن التي تعتزم إدارة بايدن الحفاظ عليها أو توسيع نطاق الضغوط القائمة عليها. واجهت الإدارة في السابق انتقادات من مختلف الحلفاء الأجانب والمشرعين الأميركيين، بما في ذلك بعض أعضاء الحزب السياسي للرئيس، لرفضهم استبعاد احتمال إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

ألغت كندا في هذا الشهر مباراة ودية لكرة القدم مع المنتخب الإيراني بعد موجة انتقادات علنية للحدث المخطط له. يزعم المنتقدون أنه يجب محاسبة طهران على قيام الحرس الثوري الإيراني بإسقاط طائرة ركاب في يناير 2020، مما أدى إلى مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 176 راكبًا.

إيران تتأرجح

فرض النظام الإيراني شطب القائمة خلال المفاوضات في فيينا، والتي تهدف إلى استعادة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). بدت طهران كأنها تتأرجح أكثر في مارس، بعد توقف المفاوضات نتيجة للمطالب الروسية بأن العقوبات الجديدة على موسكو لن تتدخل في التوسع المحتمل للعلاقات التجارية الروسية مع إيران. أعلن المسؤولون الروس لاحقًا بشكل غامض أنهم تلقوا التأكيدات المطلوبة، لكن التوقف نفسه استمر حتى يومنا هذا، حيث قال المفاوضون الإيرانيون إنهم سيعودون فقط إلى فيينا من أجل توقيع اتفاق يعكس الاستسلام الأميركي لمطلب شطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة.

تضاءلت احتمالية هذا التوقيع منذ ذلك الحين، وتوصل بعض الخبراء منذ ذلك الحين إلى استنتاج مفاده أن مفاوضات فيينا والاتفاق النووي ماتا فعليًا، على الرغم من أن الحكومات المشاركة ما زالت ترفض قبولهما على هذا النحو. ومع ذلك، فقد تخلى بعض المسؤولين الأميركيين والأوروبيين مؤخرًا عن تفاؤلهم السابق وبدأوا في الاعتراف بأنه من غير المرجح، وإن لم يكن مستحيلًا، التغلب على المأزق الحالي.

ظهر هذا الاتجاه مرة أخرى الأربعاء عندما مثل روب مالي، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية إلى إيران، أمام جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وواجه أسئلة من المشرعين الذين كانت شكوكهم بشأن صفقة نووية مسألة سجل عام منذ شهور، إن لم يكن سنوات. أعلن السناتور بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي لتلك اللجنة، أن "الحقيقة الواضحة بشكل متزايد" أنه لا توجد عودة وشيكة إلى صفقة يعتبرها "ليست في المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة".

في الوقت نفسه، صرح مالي أن احتمال إعادة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة كان "ضعيفًا" وأن إدارة بايدن كانت تستعد بنشاط لموقف فشلت فيه محادثات فيينا وإعلان انتهاء الاتفاق في النهاية.

تشير آخر التقييمات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن إلى أن إيران خزنت تسعين رطلاً من تلك المواد بينما لا تزال ترفض التعاون مع التحقيقات في منشأ وحالة المواد النووية التي تبين أنها كانت موجودة في ثلاثة مواقع نووية غير معلنة، بما في ذلك الموقع. قاعدة بارشين العسكرية.

تاريخ طويل

عادت تلك القاعدة إلى عناوين الأخبار الدولية يوم الخميس عندما وردت أنباء عن وقوع "حادث" في وحدة أبحاث دفاعية تسبب في وفاة مهندس. من المرجح أن يثير الحادث تساؤلات جديدة بين صانعي السياسة الغربيين حول طبيعة المشاريع العسكرية التي يتم متابعتها حاليًا داخل النظام الإيراني، فضلاً عن القيود التي سيتم فرضها على مراقبة تلك المشاريع حتى لو تمت إعادة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.

لطهران تاريخ طويل في تصوير جميع العقوبات الأميركية على أنها عدوان على الشعب الإيراني، على الرغم من حقيقة وجود منحوتات في تلك العقوبات لتجارة السلع الإنسانية. يبدو أن رواية النظام قد تم رفضها من قبل الجمهور خلال عدد من الانتفاضات المناهضة للحكومة الأخيرة، والتي استمرت إحداها منذ أن قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 400٪ في أوائل مايو. ومن بين الشعارات التي تميز الانتفاضات ترنيمة تقول إن أعداء الشعب الإيراني داخل نظام الملالي "يكذبون عندما يقولون إنها العامري". وقد اعتنق المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، وهو جماعة معارضة رائدة، فكرة العقوبات الموسعة على النظام الإيراني، بحجة أن تدفق رأس المال الأجنبي إلى البلاد لن يصل إلى عامة الناس على أي حال.

وقد شجع النظام الزيارة الأخيرة التي قامت بها إلينا دوهان، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتدابير القسرية الأحادية الجانب إلى إيران. وكان تقريرها الأسبوع الماضي قد دعا إلى إنهاء العقوبات المفروضة على إيران بعد أن أكدت أنها تعيق تمتع المواطنين الإيرانيين بحقوق الإنسان. لكن العديد من جماعات حقوق الإنسان حذرت مسبقًا من أن طهران ستروج لرواية تخدم مصالحها الذاتية خلال زيارتها وستستغل النتيجة الإيجابية للتهرب من المسؤولية عن انتهاكات النظام لحقوق الإنسان الممنهجة. منذ ما يقرب من سبعة عشر عامًا، تجنبت السلطات الإيرانيةطلبات الوصول إلى البلد من قبل المقررين الخاصين للأمم المتحدة، فقط لتوجيه دعوة أخيرًا إلى الشخص الوحيد الذي تتمثل مهمته المحددة في التحقيق في آثار الضغط الأجنبي على بلد معين.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "ناشونال إنترست" الأميركي

