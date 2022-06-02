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إيلاف من الرباط : أعلن مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي عن برنامج "الرباط عاصمة الثقافة الأفريقية"، الذي سيكون حافلا بالأنشطة الثقافية على مدار سنة كاملة،من يونيو (حزيران) 2022 إلى مايو (أيار) 2023 ،تشمل مجالات، الآدب والشعر، الفنون التشكيلية، الموسيقى، المسرح، السينما، فنون الشارع، الرقص، الفنون الرقمية، عروض ،الأزياء، التصوير الفوتوغرافي، الفنون الشعبية، فن الحكي، فنون السرك، منتديات لقاءات فكرية، وغيرها.

وقال الوزير بنسعيد في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، خاص بالرباط "عاصمة للثقافة الإفريقية" إن هذا الحدث المهم ، الذي انطلق أول من أمس ويستمر إلى غاية مايو 2023 أي سنة كاملة من الأنشطة والاحتفالات سينظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وجرى تنظيم المؤتمر الصحافي بشراكة مع مجلس مدينة الرباط ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا، قصد تسليط الضوء على برنامج الاحتفالات والأنشطة بمناسبة اختيار الرباط عاصمة للثقافة الإفريقية.

وقال الوزير بنسعيد، إن الرباط ستعيش على وقع عدد من الأحداث الثقافية المهمة، والتي تحمل البعد الإفريقي، مما يعكس التزام المملكة المغربية بالعمل مع ومن أجل القارة الأفريقية، يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الدورة 27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب وضيف الشرف، الآداب الإفريقية، و قال "الأكيد أنه وإلى غاية مايو 2023، فإن الرباط ستعيش على إيقاعات إفريقيا".

وأشار إلى أن الرباط هي أول عاصمة للثقافة الإفريقية، وشكر منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية على منح الرباط هذا الشرف، بالنظر لما تزخر به عاصمة المملكة الثقافية من تراث ثقافي غني..

هذه الأنشطة ،يقول الوزير المغربي، ستكون بجميع الفضاءات التاريخية والساحات العمومية وكافة أحياء مدينة الرباط،وبمشاركة فعاليات ثقافية تمثل المجتمع المدني ومشاركة مهمة لمختلف المؤسسات العمومية الوطنية، المعنية بالشأن الثقافي.





