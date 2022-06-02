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إيلاف من لندن: استضاف السفير البريطاني لدى لبنان، الدكتور إيان كولارد، حفلة عيد ميلاد الملكة تكريما لليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية وعيد ميلادها الـ 96.

وأصبحت الملكة أول ملكة بريطانية تحتفل باليوبيل البلاتيني، كما يصادف 70 عامًا لها من الخدمة لشعب المملكة المتحدة والكومنولث. وحضر الحفل، الذي أقيم في متحف معوض في بيروت، وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ممثلا رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وقال السفير كولارد مخاطبًا الضيوف: سجلت صاحبة الجلالة على السواء أطول حكم ملكي في تاريخ المملكة المتحدة، وأطول حكم ملكي في العالم اليوم. لقد كرست الملكة إليزابيث الثانية حياتها حرفيا للقيادة والخدمة العامة.”

وأضاف: "بالطبع، لقد تغير العالم كثيرًا خلال هذه السنوات السبعين. كان عمر جمهورية لبنان الحديثة يزيد قليلاً عن ثلاثة عقود عندما اعتلت جلالة الملكة العرش البريطاني. لقد خرج العالم قبل 11 عامًا فقط من ويلات الحرب العالمية الثانية ".

وقال السفير البريطاني: "بينما يواجه لبنان واحدة من أصعب الفترات في تاريخه الحديث، أعتقد أنه مع القيادة المتعاطفة والملتزمة خدمة المواطنين اللبنانيين تجاه مواطني لبنان، يمكن - بل يجب - عكس هذه الاتجاهات".

تشكيل حكومة

وقال إنه مع انتهاء الانتخابات النيابية الأخيرة أن تشكّل بسرعة حكومة جديدة تدفع إلى الأمام بإصلاحات عاجلة، تدعمها جميع الأحزاب السياسية والأطراف المعنية. وأكد أن المملكة المتحدة كانت وستستمر في أداء دورها “.

وقام السفير كولارد بزراعة شجرة زيتون في متحف معوض ضمن مبادرة المظلة الخضراء للملكة، التي تم إنشاؤها للاحتفال باليوبيل البلاتيني لجلالة الملكة. وتشجع المبادرة الناس على زراعة الأشجار لخلق إرث دائم تقديرا لقيادة صاحبة الجلالة، الأمر الذي سيعود بالنفع على الأجيال القادمة.

كما عزفت مجتمعة فرقتا موسيقى الجيش اللبناني ونوتينغهامشاير التابعة للجيش البريطاني النشيدين الوطنيين اللبناني والبريطاني.

وفي نهاية حفل عيد ميلاد الملكة، تمكن الضيوف من التبرع لمؤسسة Food Blessed، وهي منظمة غير حكومية لبنانية محلية تهدف إلى مكافحة الجوع ودعم المجتمعات الضعيفة في لبنان، أنشأتها إحدى خريجات منح تشيفنينغ البريطانية.

قوات يونيفيل

وعلى صعيد آخر، قام السفير البريطاني في لبنان الدكتور إيان كولارد والملحق العسكري في السفارة البريطانية المقدم لي سوندرز بالأمس بزيارة مقر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الناقورة جنوب لبنان ومنطقة عمليات البعثة والخط الأزرق.

وأطّلع السفير كولارد على عمل اليونيفيل وخاصة على طول الخط الأزرق والتحديات التي تواجهها في الوقت الحالي. كما تم إطلاع السفير كولارد على طريقة عمل الجيش اللبناني للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان.

واستقبل رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو السفير كولارد في مكتبه وناقشا المسائل المتعلقة بعمليات اليونيفيل.

وبعد الزيارة، قال السفير كولارد: "يسعدني زيارة مقر اليونيفيل في الناقورة ورؤية الخط الأزرق. كررت خلال اجتماعاتي دعم المملكة المتحدة المستمر للجيش اللبناني، الذي يعتبر أساسياً لاستقرار لبنان بصفته المدافع الشرعي الوحيد عن البلاد. ونقلت التزام المملكة المتحدة القوي بلبنانٍ مستقر وآمن، واحترام قرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 1701 وإدانة جميع الانتهاكات. وفي نهاية زيارتي شكرت قوات اليونيفيل، التي تضطلع بدور حاسم في الحفاظ على وقف الأعمال العدائية، وتهدئة التوتر في منطقة عمليات اليونيفيل، والحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق".