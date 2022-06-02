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كييف (أوكرانيا): أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن القوات الروسية باتت تسيطر على نحو خُمس أراضي بلاده، بما في ذلك شبه جزيرة القرم والأراضي الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو منذ عام 2014.

وقال زيلينسكي أمام النواب في لوكسمبورغ "اليوم هناك نحو 20% من أراضينا تحت سيطرة المحتلّين". ويأتي هذا التصريح بينما تعزز القوات الروسية قبضتها على منطقة دونباس شرقًا وتدفع باتجاه جعل المنطقة المركز الإداري لأوكرانيا بحكم الأمر الواقع.