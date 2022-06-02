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موسكو: حذّرت روسيا الخميس من أن المستهلكين الأوروبيين سيكونون أول المتضررين بعد أن فرضت بروكسل حظراً جزئياً على النفط الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي لشؤون الطاقة ألكسندر نوفاك الخميس في تصريحات تلفزيونية "المستهلكون الأوروبيون سيكونون أول من يعاني بسبب هذا القرار"، مرجحا أن يحصل "نقص كبير" في المنتجات النفطية في دول التكتل.

والاثنين وافق الاتحاد الاوروبي على حزمة سادسة من العقوبات على روسيا ستؤدي الى وقف واردات النفط الروسي، لكن تم استثناء الإمدادات للمجر عبر خط أنابيب.

وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن العقوبات الجديدة ستشهد توقف نحو 90 بالمئة من صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.

وقلل نوفاك من تأثير الحظر، مشيرا الى ان السوق ستتكيف في غضون ستة الى ثمانية أشهر.

زيادة الانتاج

ولفت الى أن روسيا تعتزم زيادة إنتاج النفط بعد خفضه في آذار/مارس ونيسان/أبريل، قائلا "في أيار/مايو عاودنا الانتاج بشكل جزئي (...) وفي حزيران/يونيو سوف نرى انتعاشا أكبر".

ويُنظر إلى حزمة العقوبات الاوروبية الأخيرة على أنها الأشد ضد روسيا بعد خمس حزمات سابقة هزت الاقتصاد الروسي لكنها فشلت في وقف غزو أوكرانيا.