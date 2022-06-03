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هانوي: ضبطت الشرطة الفيتنامية كمية قياسية من عصارة الدببة الصفراوية التي يستخدمها ممارسو الطب الشعبي في معالجة بعض الحالات، وبلغت الكمية المصادرة 350 زجاجة، وفق ما افادت الجمعة منظمة حماية الحياة البرية.

وكانت سلطات فيتنام التي تُشكّل مركزاً رئيسياً للاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، حظرت عام 2005 استخراج العصارة الصفراوية للدببة. وسُمح لمزارع الدببة الموجودة بالاحتفاظ بالحيوانات التي كانت أصلاً تمتلكها، لكنّ عقوبة استخراج صفراء الدببة تصل إلى السجن خمس سنوات.

وأوقفت الشرطة الأسبوع الفائت أحد سكان فوك ثو، إحدى ضواحي هانوي، وبحوزته 350 زجاجة من عصارة الدببة الصفراوية في سيارته. ولدى الرجل سبعة دببة.

وتشكّل هذه الضبطية أكبر عملية مصادرة لصفراء الدببة في فيتنام على الإطلاق، وفقاً لمؤسسة هانوي للتربية الطبيعية.

وأوضحت نائبة رئيس المؤسسة بوي ثي ها في بيان أنها "المرة الأولى يتم توقيف صاحب دببة في هانوي والتحقيق الجنائي معه بتهمة الاتجار غير المشروع بصفراء الدببة".

ويشيع ممارسو الطب الشعبي الفيتنامي والصيني أن العصارة الصفراوية للدببة تساهم في علاج الكدمات والسرطان، وإطالة العمر الافتراضي.