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إيلاف من بيروت: نسب موقع "إيران إنترناشيونال" إلى مصادره الخاصة في الداخل الإيراني تأكيدها مقتل علي إسماعيل زاده، أحد قادة الوحدة 840 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، والمقرب للعقيد حسن صياد خدائي الذي تم اغتياله في 22 مايو الماضي قرب منزله في طهران، وذلك بشكل مريب الاثنين في كرج، غربي طهران.

وأفادت المصادر بأن زاده توفي الاثنين الماضي بعد سقوطه من سطح منزله في منطقة جهان ناما في منطقة كرج، وأصدر الأطباء شهادة وفاة له بعد فحصه. إلا أن هذه المصادر نفسها أفادت بأن مسؤولي الحرس الثوري أسرّوا لأسرة العقيد إسماعيل زاده أن زادة انتحر بسبب مشكلات نفسية ناجمة عن انفصاله عن زوجته، وأنه ترك رسالة بهذا الصدد.

وأكدت المصادر نفسها أنه بعد وفاة خدائي، كانت استخبارات الحرس الثوري الإيراني تبحث عن أدلة داخل فيلق القدس على متورطين في الاغتيال، فوقعت الشبهة على العقيد علي إسماعيل زاده، واتهمته قيادة الحرس بتسريب معلومات لجهات أجنبية، وقررت تصفيته جسدياً، فكانت رواية الانتحار غطاءً للمسألة.

نفي هذه المعلومات أتى من وكالة أنباء "إرنا" الحكومية، بتأكيدها أن توفي إسماعيل زاده توفي في حادث وقع بمنزله قبل أيام، واصفةً ما جرى له بأنه حادث "سقوط من الشرفة": "في الأيام الماضية، لقي أحد عناصر الحرس الثوري مصرعه في حادث وقع في منزله والقضية قيد التحقيق"، نافية أي خبر عن اغتيال هذا القائد في فيلق القدس، واصفة هذا الخبر بأنه "يدخل في سياق الحرب النفسية وتلفيق الأخبار".