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إيلاف من لندن: قال تقرير إن على الحكومة البريطانية إما إلغاء أو إصلاح برنامج إنتاج عربة مصفحة حديثة مضطرب، أو المخاطرة بتعريض الأمن القومي للخطر.

وواجه برنامج "أياكس" (Ajax) لمركبات المدرعة للقوات المسلحة البريطانية انتقادات كثيرة، بعد الكشف عن مشاكل فنية كبيرة في الصحافة، وإصابة عدة مئات من الجنود بالمدافع وكذلك اهتزازات عالية جدًا.

وحتى الآن لم يتم تسليم أي مركبات تشغيلية، على الرغم من أن المشروع الذي مضى عليه 12 عامًا يكلف بالفعل أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني. وكان من المفترض أن تدخل مركبة الاستطلاع الخدمة في عام 2017.

خطوات معالجة

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها وافقت على العديد من التوصيات وتتخذ خطوات لمعالجتها. وأضافت أن دافع الضرائب لن يدفع ثمن أي تأخيرات أخرى، بسبب عقد السعر الثابت البالغ 5.5 مليار جنيه إسترليني المتفق عليه مع شركة تصنيع أسلحة أميركية.

ومن المفترض أن تزود المركبات المدرعة أياكس، التي تم بناؤها بواسطة General Dynamics، الجيش بأحدث تقنيات ساحة المعركة الرقمية.

ومنذ توقيع العقد في عام 2014، سلم المشروع 26 مركبة استطلاع من أصل 589 مركبة موعودة، والتي لا يمكن استخدامها إلا للتدريب.

وأعرب تقرير لجنة الحسابات العامة PAC عن شكوكه في إمكانية تسليم برنامج "أياكس" ضمن ترتيبات العقود الحالية. وقالت اللجنة إن التأخيرات أجبرت الجيش على تقديم "تنازلات تشغيلية" مثل نشر مطول لمركبة واريور المدرعة التي استخدمت لأول مرة في عام 1987.

تخطيط سيء

وتجادل اللجنة بأن المشروع قد تم التخطيط له وإدارته بشكل سيء، مع اكتشاف مشكلات السلامة الرئيسية أثناء الاختبار مما أدى إلى تأخيرات كبيرة.

ومنذ ديسمبر 2021، ربما أصيب أكثر من 300 عسكري بسبب الاهتزازات والضوضاء المفرطة، وقالت لجنة الحسابات العامة إن إدارة مشروع Ajax كانت "معيبة منذ البداية" وأن وزارة الدفاع "ارتكبت مرة أخرى أخطاء جوهرية" في تخطيط وإدارة برنامج المعدات العسكرية الرئيسية.

وحذرت اللجنة أيضًا من أن الإدارة ما زالت لا تعرف متى ستدخل "أياكس" الخدمة أو ما إذا كان من الممكن حل مشاكل الضوضاء والاهتزاز - بعد عامين من رفعها لأول مرة. ومع ذلك، قال الجيش إنه "متفائل بحذر" بأن أياكس يمكن أن يدخل الخدمة بحلول عام 2030.

وقالت رئيسة اللجنة، ميغ هيلير، إن الحكومة "يجب أن تصلح هذا البرنامج أو تفشل فيه، قبل أن تهدر المزيد من المخاطر على أمننا القومي والمزيد من أموال دافعي الضرائب المليارات".

إخفاقات

أضافت "هذه الإخفاقات المتكررة تضع ضغطا على القدرات القديمة التي تأخر استبدالها وتهدد بشكل مباشر سلامة أفراد خدمتنا وقدرتهم على حماية الأمة والوفاء بالتزامات الناتو".

وحذر التقرير أيضًا من أن المزيد من التأخير من شأنه أن يزيد من فرص استمرار تفويت الأهداف، وحث الوزراء على دراسة بدائل عقد جنرال دايناميكس إذا فشل.

من المتوقع اتخاذ قرار بشأن إنقاذ أو إلغاء المشروع بالكامل بحلول نهاية العام، وقالت وزارة الدفاع إن وزير الدفاع بن والاس كان "واضحا في أن أياكس برنامج مضطرب" وأن عقدهما يعني أن التأخير لن يكلف دافعي الضرائب أكثر.

وقال متحدث باسم اللجنة: "نتفق مع العديد من توصيات اللجنة ونعمل بنشاط على اتخاذ خطوات لتصحيحها".

وأضاف: "لم تتلق جنرال دايناميكس أي مدفوعات بموجب العقد في عامي 2021 و2022. لن يتم دفع أي مدفوعات أخرى حتى نكون راضين عن المسار المستقبلي للبرنامج."

يشار إلى أن مشروع "أياكس" يوظف نحو 800 شخص في موقعين في للإنتاج في جنوب ويلز، إضافة إلى دعم أكثر من 4000 وظيفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

