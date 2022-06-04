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ساو باولو: ارتفع من جديد عدد المصابين بكوفيد-19 خلال الأسابيع الأخيرة في البرازيل، مما دفع العلماء إلى الاعراب عن خشيتهم من حدوث موجة رابعة من الوباء الذي جعل هذا البلد ثاني أكثر دول العالم تسجيلاً للوفيات.

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية الخميس (في أحدث إحصاء) تسجيل 41273 إصابة جديدة بـكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية. قبل أسبوعين، تم رصد 10415 إصابة، بعد أن تراوح عدد الاصابات الجديدة في نيسان/أبريل بين 10 آلاف و20 ألفا.

يتحدث علماء الأوبئة بالفعل عن قدوم موجة رابعة مع اقتراب فصل الشتاء التي اثرت بشكل خاص في جنوب هذا البلد حيث أودى الوباء بحياة حوالى 667 ألف شخص منذ ظهوره في آذار/مارس 2020، في أسوء حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

قالت عالمة الأوبئة في جامعة إسبيريتو سانتو إثيل ماسيل "يعود السبب في هذا الارتفاع إلى التوقف عن وضع الكمامات في الأماكن المغلقة وقدوم موسم البرد وظهور متحورات لأوميكرون (...) وضعف اللجوء (من قبل السكان) إلى جرعات اللقاح المعززة".

وبلغ عدد الوفيات اليومية 127 الخميس في هذه الدولة البالغ عدد سكانها 213 مليون نسمة، بحسب الحصيلة الرسمية، ويمثل ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بمنتصف أيار/مايو.

أوصت حكومة ولاية ساو باولو التي يبلغ عدد سكانها 46 مليون نسمة، بوضع الكمامات مجدداً في الأماكن المغلقة في ضوء ارتفاع عدد الاستشفاء بنسبة 120 بالمئة في أيار/مايو.

تلقى ما يقرب من 80 بالمئة من سكان البرازيل اللقاح.