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تيرانا: انتخب البرلمان الألباني السبت رئيس هيئة الأركان بيرام بيغاي لتولي منصب رئيس البلاد الذي يعد رمزيا إلى حد كبير.

وبذلك سيتخلى بيغاي عن منصب رئيس أركان القوات المسلحة.

ورغم أن الجزء الأكبر من السلطة السياسية بين يدي البرلمان في ألبانيا، إلا أن الرئاسة ستمنح بيغاي سلطة تسمية ثلاثة من أعضاء المحكمة الدستورية التسعة.

وبينما استقال من منصبه العسكري قبيل انتخابه رئيسا من قبل البرلمان، إلا أنه سيصبح بموجب منصبه الجديد القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ورشّح رئيس الوزراء الاشتراكي إيدي راما رئيس الأركان البالغ 55 عاما لتولي منصب الرئيس وانتخب الأخير في رابع جولة من التصويت بعد حصوله على 78 صوتا في البرلمان المؤلف من 140 نائبا.

وسيبدأ ولايته التي تستمر خمس سنوات بعد مغادرة سلفه إيلير ميتا الذي ينتقد الحكومة بشكل متكرر، منصبه في 24 تموز/يوليو.

ودرس بيغاي الطب وانضم إلى الجيش وشغل مناصب عدة قبل أن يتم تعيينه رئيسا للأركان في تموز/يوليو 2020.

وألبانيا عضو في حلف شمال الأطلسي منذ العام 2009 وتسعى حاليا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.