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إيلاف من لندن: كشفت أرقام مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني إن ما يقدر بمليوني شخص في المملكة المتحدة يعانون من آثار فيروس كورونا لفترة طويلة.



ومن بين مليوني شخص، قال مكتب الإحصاءات إن 1.4 مليون شخص أصيبوا أولاً بفيروس كورونا، أو اشتبهوا في إصابتهم بالمرض، قبل 12 أسبوعًا على الأقل، بينما أصيب 826 ألفًا به لأول مرة قبل عام على الأقل.

وقال 376 ألف شخص آخر إنهم أصيبوا بـ COVID-19 قبل عامين على الأقل.

وتشير التقديرات إلى أن الحالة تؤثر سلبًا على الأنشطة اليومية لـ 1.4 مليون شخص، حوالي سبعة من كل 10 ممن أبلغوا عن إصابتهم به.

ووجد مكتب الإحصاءات أن ما مجموعه 398000 - واحد من كل خمسة - يقولون إن قدرتهم على القيام بالأنشطة اليومية كانت "محدودة للغاية".



وأضاف بأن معدلات كورونا الطويلة كانت الأعلى بين النساء، واللواتي تتراوح أعمارهن بين 35 و 69 عامًا، وكذلك الأشخاص الذين يعيشون في مناطق أكثر حرمانًا، والذين يعملون في الرعاية الاجتماعية، والتعليم أو الرعاية الصحية، وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية أو إعاقات أخرى.



ولا يزال التعب هو أكثر الأعراض شيوعًا، حيث يعاني منه 55٪ من المصابين بفيروس كوفيد طويل الأمد - يليه 32٪ يعانون من ضيق في التنفس، و23٪ يعانون من السعال، و23٪ يعانون من آلام في العضلات.



وظهرت هذه الأرقام في أقل من أسبوعين منذ أن تم تخفيض مستوى التأهب لفيروس كورونا في المملكة المتحدة، حيث تم إعادة تصنيف نوعين نادرين من أوميكرون Omicron على أنهما متغيرات مثيرة للقلق.



وتم نقل المستوى من أربعة إلى ثلاثة بعد نصيحة من كبار المسؤولين الطبيين في الدول الأربع والمدير الطبي والمدير التنفيذي لهيئة خدمات الصحة الوطنية في إنكلترا.



يشار في الختام، إلى أن أرقام مكتب الإحصاء الوطني الجديدة حول كورونا تستند إلى معلومات تم الإبلاغ عنها ذاتيًا لفترة طويلة من عينة تمثيلية من الأشخاص في المنازل الخاصة في الأسابيع الأربعة حتى 1 مايو الماضي.



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