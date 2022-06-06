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نجامينا: طلبت النيابة العامة في تشاد إنزال عقوبة بالسجن لمدة عامين مع النفاذ بحق ستة من زعماء المعارضة المسجونين الذين يحاكمون بتهمة "الإخلال بالنظام العام" بعد تظاهرة تخللتها حوادث في 14 ايار/مايو ضد فرنسا في غياب محامي الدفاع الذين قاطعوا الجلسة.

ومن المتوقع أن يتداول القضاة بعد الظهر ملف هذه المحاكمة السريعة لشخصيات المعارضة التي بدأت صباح الاثنين.

تعرضت سبع محطات وقود تابعة لمجموعة توتال النفطية الفرنسية للتخريب في 14 ايار/مايو وأصيب 12 شرطيا خلال مسيرة الاحتجاج هذه التي سمحت بها السلطات ضد فرنسا، قوة الاستعمار السابقة المتهمة بدعم المجلس العسكري الحاكم.

وقال النائب العام موسى واد جبرين لوكالة فرانس برس "طالبنا بعقوبة السجن لمدة عامين وغرامة 100 الف فرنك افريقي عن كل متهم" (نحو 150 يورو). كما تمت المطالبة بملياري فرنك أفريقي أي ما يقارب ثلاثة ملايين يورو كتعويضات.

بدأت المحاكمة الاثنين في موسورو على بعد 300 كلم من العاصمة نجامينا.

اعتقلوا المعارضون الستة بعد أيام قليلة من التظاهرة ويحاكمون بتهمة "التجمع بهدف زعزعة النظام العام والمساس بسلامة الأشخاص الجسدية والتسبب بحرائق وتدمير ممتلكات".