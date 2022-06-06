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سانتو دومينغو: قتل وزير البيئة في جمهورية الدومينيكان أورلاندو خورخي ميرا الاثنين في مبنى وزارته رميا بالرصاص، وفق ما أفادت مصادر عدة داخل المؤسسة.

واقتحم مسلّح الاجتماع الأسبوعي للوزير مع نوابه وفتح النار بحسب ثلاثة مصادر من داخل الوزارة طلبوا عدم كشف هوياتهم.

وكتبت وزارة البيئة على تويتر "لقد روَّعنا ما حدث". وذكرت وسائل إعلام محلية أن وحدة من شرطة النخبة دخلت الوزارة بحثا عن مطلق النار الذي تحصن في الداخل.