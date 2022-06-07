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إيلاف من بيروت: هدد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري إسرائيل قائلا إن جيشه سيسوي تل أبيب وحيفا بالأرض "في حال ارتكاب أي حماقة".

وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، أشار حيدري إلى أن إسرائيل احتلت أراضي المسلمين، وستعود هذه الأراضي إلى حضن الإسلام في أقل من 25 عامًا.

أضاف: "الإنجازات العسكرية والدفاعية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي اليوم شوكة في عيون الأعداء. وجميع وحدات الجيش جُهزت بالإنجازات والمعدات الدقيقة وبعيدة المدى والذكية، ومدى الطائرات المسيرة والصواريخ العملياتية للجيش قد ازداد، وكل هذه المعدات هي للرد على الاعتداءات الغبية لأعداء الثورة الإسلامية، كما يجري تغيير وتحديث وتوطين الأسلحة الخفيفة للقوات البرية".

وجاء في الوكالة الإيرانية نفسها أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد تصميم بلاده على دعم المقاومة الفلسطينية رغم الضغوط التي تواجهها، ولن تتراجع عن ثوابتها المبدئية.

أضاف: "لن نتراجع خلال المفاوضات عن حقوق الشعب الايراني، كما لا نتجاهل ما يخص القضية الفلسطينية حقوق الشعب المسلم في هذا البلد، بل سنواصل دعمنا لمقاومة ونضال الشعب الفلسطيني لنيل الحرية".