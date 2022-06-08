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ايلاف من لندن: بحث الكتظمي في بغداد الابعاء مع وفد لمجلس الشيوخ الفرنسي تعزيز التعاون الامني والعسكري والاقتصادي والثقافي بين بغداد وباريس.

وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان العراق يولي أهمية كبيرة للشراكة مع فرنسا وتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية.

وخلال اجتماعه في بغداد اليوم مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة نيكول دورانتون عضوة المجلس ورئيسة مجموعة الصداقة العراقية الفرنسية فقد تم بحث تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة جهود الحكومة العراقية في اطلاق سياسات معالجة آثار التغير المناخي، والخطط الحالية للإصلاح الاقتصادي حيث أشار الوفد إلى دعم فرنسا لهذه التوجهات الإصلاحية في الاقتصاد العراقي .



كما جرى بحث "التعاون العسكري والأمني بين العراق وفرنسا وأهمية تطوير العمل والتعاون في ملاحقة عمليات تحركات إرهابيي داعش، ومنع الأشخاص الساعين إلى الالتحاق بفلولهم الإرهابية" كما قال المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة العراقية في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

تطوير الشراكة مع فرنسا



وأكد الكاظمي أن "العراق يولي أهمية كبيرة للشراكة مع فرنسا، وتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية".

ومن جانبها أشارت رئيس وفد مجلس الشيوخ إلى "أهمية التطوير والتعزيز اللذين شهدته العلاقات العراقية الفرنسية في ظل الحكومة العراقية الحالية".. مشددة على "أولوية استثمار الزخم الذي أطلقه مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون (المنعقد في بغداد في 28 آب أغسطس 2021) وضرورة البناء على مقرراته وتوسعتها".

وابدت "رغبة الجانب الفرنسي في مدّ التبادل الثقافي مع العراق وتوسيع تدريس اللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية العراقية، وتطوير التعاون الثنائي في هذا الإطار".

تعاون تسليحي وتدريبي



وكان الكاظمي قد أكد خلال اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في بغداد للشراكة والتعاون أن "العلاقات العراقية-الفرنسية تمرّ بمرحلة مهمّة من خلال التأكيد على الشراكة والصداقة، وتنسيق المواقف الثنائية".



وبيّن أن "الرئيس ماكرون صديق مهم للعراق وقد أكدت فرنسا مراراً دعمها لجهود العراق في محاربة الإرهاب وتدعيم جهود التهدئة في المنطقة؛ من أجل الانطلاق نحو التنمية المستدامة".

من جانبه اشار الرئيس ماكرون الى الدور الذي يؤديه العراق في تثبيت استقرار المنطقة، وأعرب عن تطلع فرنسا إلى تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات.



وفي كانون الاول ديسمبر من العام الماضي ناقشت بغداد وباريس تسليح وتدريب فرنسا للقوات العراقية حيث بحث وزير الدفاع العراقي عناد جمعة مع المدير العام للتسليح بوزارة الدفاع الفرنسية اللواء أوليفير لوكوانت سبل التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين خاصة في ما يتعلق بجوانب التسليح والتدريب وتنظيم دورات تدريبية للمقاتلين العراقيين في فرنسا.

وتشارك فرنسا ضمن قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا.