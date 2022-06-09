قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: كان عمدة كويرنافاكا المكسيكية يفتتح جسرًا عندما أفسح المجال ليتقدم المشاركون في الحفل، فانهار الجسر ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بعظام مكسورة.

فقد كان خوسيه لويس أوريوستيغوي يفتخر بافتتاحه الجسر فوق مجرى خلاب الثلاثاء عندما انهار، فسقط مع عشرين آخرين في أخدود صخري. وتم مؤخراً إعادة تشكيل الجسر المعلق المصنوع من الألواح الخشبية والسلاسل المعدنية. ويظهر في فيديو انتشر أن الانهيار ناتج عن انفصال الألواح عن السلاسل.

سقط مسؤولون محليون، بمن فيهم أعضاء مجلس المدينة، على الصخور في مجرى النهر من ارتفاع 3 أمتار.

Mexican footbridge collapses during its inauguration by mayor. Several have been injured, none with serious injuries, reports said.#MexicoCity #MexicanFootbridge pic.twitter.com/LVsSgjVQby — Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) June 8, 2022

قال كواوتيموك بلانكو، حاكم ولاية موريلوس حيث تقع كويرنافاكا، إن زوجة العمدة أوريوستيغوي والصحفيين كانوا من بين الذين سقطوا مع الجسر. وأعلنت حكومة مدينة كويرنافاكا في بيان أن أربعة من أعضاء مجلس المدينة ومسؤولين آخرين بالمدينة ومراسل محلي أصيبوا وتعين نقلهم على نقالات من الأخدود إلى المستشفيات المحلية. ولم ترد معلومات عن حالتهم.

ونُقل العمدة لويس أوريوستيغوي إلى المستشفى مصاباً بإصابات طفيفة وخرج من دائرة الخطر.

كان جسر المشاة هذا جزءًا من نزهة نهرية على طول أحد تيارات المدينة العديدة. شهدت كويرنافاكا نموًا هائلاً وتلوث العديد من مجاريها المائية. كان القصد من المشي فوق النهر أن يكون جزءًا من إحياء مناطق الجذب الطبيعية في المدينة.