إيلاف من بيروت: كان عمدة كويرنافاكا المكسيكية يفتتح جسرًا عندما أفسح المجال ليتقدم المشاركون في الحفل، فانهار الجسر ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بعظام مكسورة.

فقد كان خوسيه لويس أوريوستيغوي يفتخر بافتتاحه الجسر فوق مجرى خلاب الثلاثاء عندما انهار، فسقط مع عشرين آخرين في أخدود صخري. وتم مؤخراً إعادة تشكيل الجسر المعلق المصنوع من الألواح الخشبية والسلاسل المعدنية. ويظهر في فيديو انتشر أن الانهيار ناتج عن انفصال الألواح عن السلاسل.

سقط مسؤولون محليون، بمن فيهم أعضاء مجلس المدينة، على الصخور في مجرى النهر من ارتفاع 3 أمتار.

Mexican footbridge collapses during its inauguration by mayor. Several have been injured, none with serious injuries, reports said.#MexicoCity #MexicanFootbridge pic.twitter.com/LVsSgjVQby