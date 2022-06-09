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كييف (أوكرانيا): قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الخميس إن "ما يصل إلى مئة جندي أوكراني يقتلون و500 يصابون كل يوم" في المعارك مع الجيش الروسي.

وأعطى الوزير هذه الأعداد فيما تتواصل المعركة في دونباس (شرق) خصوصا في مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك. وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الأول من حزيران/يونيو إلى أن الجيش يخسر ما بين 60 و100 جندي يوميا.