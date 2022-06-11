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الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): تفرّق أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بعد ست جولات فاشلة من الاقتراع السري، لم تسفر عن انتخاب روسيا المرشحة لشغل مقعد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أحد الأجهزة الرئيسية الست في الأمم المتحدة.

وعزا العديد من الدبلوماسيين فشل موسكو غير المسبوق منذ إنشاء الأمم المتحدة لعضوية هذه الهيئة، إلى غزوها لأوكرانيا الذي أفقدها الدعم داخل المنظمة منذ شباط/فبراير.

وسيتم تنظيم اقتراع سابع الأسبوع المقبل.

في الجولة الأولى، فازت كل من سلوفينيا وسلوفاكيا بسهولة بمقعد من المقاعد الثلاثة المخصصة لأوروبا الشرقية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وحصلت روسيا من جهتها على 118 صوتاً في مواجهة مقدونيا الشمالية التي حصلت على 38. ولم يكن ذلك كافياً إذ ينبغي الحصول على أصوات ثلثي أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 عضوا.

في الاقتراع السادس، لم تحصل موسكو سوى على 99 صوتًا، بينما ازداد عدد الأصوات لصالح مقدونيا الشمالية وبلغ 81 صوتًا. وامتنع عضوان عن التصويت الذي لم تشارك 11 دولة فيه.

ويضم المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 54 عضواً تمتد فترة ولايتهم ثلاث سنوات.

ومنذ بضعة أسابيع، فشلت روسيا في انتخابات لشغل مناصب مختلفة في وكالات الأمم المتحدة، فازت بها دول أخرى في أوروبا الشرقية قدمت طلبات ترشيحها في اللحظات الأخيرة، وكانت هذه المقاعد تُمنح تقليديًا لموسكو دون منافسة.