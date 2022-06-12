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إيلاف من لندن: أفادت تقارير أن جنديًا بريطانيًا سابقًا قتل أثناء قتاله من أجل أوكرانيا في مدينة سيفيرودونيتسك الشرقية المحاصرة.

وغادر جوردان غاتلي الجيش البريطاني في مارس الماضي "لمواصلة مسيرته كجندي في مناطق أخرى" وتوجه إلى أوكرانيا بعد فترة وجيزة للمساعدة في صد القوات الروسية وتدريب الجنود الأوكرانيين.

وأعلن دين غاتلي والد الجندي على فيسبوك، كتب والده دين: "تلقينا أمس 10/6/2022، نبأً مروعاً عن مقتل ابننا بالرصاص في مدينة سيفيرودونتسك بأوكرانيا".

وكان الجندي غاتلي غادر الجيش البريطاني في مارس من هذا العام ليواصل مسيرته كجندي في مناطق أخرى. وقالت عائلته إنه بعد بدء الحرب في أوكرانيا ذهب إلى هناك"، وقالت: "لقد كان بطلاً حقًا وسيظل في قلوبنا إلى الأبد".

تفوق مدفعي

يأتي مقتل الجندي في الوقت الذي تحاول فيه روسيا استخدام تفوقها المدفعي لصالحها في هجومها على سيفيرودونيتسك، وفقًا لوزارة الدفاع البريطانية.

أضاف أحدث تقرير للمخابرات العسكرية أن الكرملين كان يستعد على الأرجح لإرسال الكتائب الثلاث لبعض الألوية إلى العمليات في وقت واحد، وعادة ما يتم ترك واحد في الاحتياط.

وقالت وزارة الدفاع: "غالبًا ما لا تكون الكتائب الثالثة داخل الألوية مجهزة بالكامل، فمن المرجح أن تعتمد روسيا على مجندين جدد أو جنود احتياط معبئين لنشر هذه الوحدات في أوكرانيا".

في الختام، يشار إلى أن غاتلي هو ثاني جندي بريطاني يقتل في أوكرانيا، حيث كان الأول سكوت سيلبي (36 عاما) الذي قتل في أواخر أبريل الماضي.