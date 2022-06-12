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إيلاف من بيروت: هل يجرؤ بوتين على مهاجمة الغرب؟ السؤال مثير للقلق، لكن يجب طرحه، خاصة أن ياس الكرملين يتزايد في أوكرانيا ويتحول خطاب صانعي السياسة والدعاية الروس إلى قسوة متزايدة.

هناك سيناريوهان محتملان: أولاً، ممكن أن يتجاوز الغرب الخط الأحمر الروسي وبالتالي يثير رد فعل روسي شديد؛ ثانيًا، ربما يقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يشعر بالإحباط بسبب عدم قدرته على كسب حرب ضد خصم أضعف كثيرًا، أن السبيل الوحيد لإنقاذ نظامه من الانهيار هو التحويل العسكري ضد بعض نقاط الضعف الغربية.

إلا إذا

صرح صانعو السياسة الروس عمومًا أن ردهم لن يكون قاسًا إلا إذا هاجم الغرب روسيا أو إذا كانت مجموعة من الأحداث ستهدد وجود الدولة الروسية. في ضوء ذلك، زعموا أن روسيا ستتعرض للتهديد الوجودي إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو و / أو تم نشر الصواريخ الغربية على الأراضي الأوكرانية. إن الاستخدام الروسي لتعبير "عسكري - تقني" لم يفعل شيئًا يُذكر لتقليل الارتباك. بطبيعة الحال، الافتقار إلى الوضوح هو النقطة المهمة، لأنه يمكّن موسكو من التفكير في مجموعة كبيرة من التحركات المحتملة ويترك جيرانها ومنافسيها في حالة من التخمين.

الشخصيات التلفزيونية والدعاية والروائيون في روسيا مسألة مختلفة. إنهم يتخيلون "هرمغدون" النووية بفرح، ويتخيلون تدمير أوكرانيا وبولندا ودول البلطيق، ويروون حكايات عن النضال اللامتناهي ضد الليبرالية الغربية الملحدة. من غير الواضح إلى أي درجة تعكس تصوراتهم المشوشة وجهات نظر صانعي السياسات. بالتأكيد، لديهم تصاريحهم، ربما لإعداد السكان لسيناريوهات نهاية العالم المحتملة، ربما لاختبار المياه، ربما لإرهاب الغرب. في أي حال، تميل البيانات الرسمية إلى أن تكون أكثر ترسخًا في الواقع من الأوهام الدعائية (أو هكذا يأمل المرء).

أي تهديد؟

أصرت موسكو الرسمية لأشهر على أن عضوية أوكرانيا في الناتو باتت وشيكة، وأن تهديد مواقع الصواريخ في أوكرانيا كان حقيقيًا. في الواقع، عرفت موسكو ما يعرفه الغرب وأوكرانيا - أن فرص أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف في العقدين المقبلين كانت معدومة، وبالتالي لن يتم وضع الصواريخ هناك أيضًا. بالنظر إلى قابلية المبالغة والكذب، لا يمكن الوثوق بموسكو على أنها تعني أي شيء تقوله يمكن أن يكون كذبا. يمكن أن يكون حقيقة. مع ذلك، ادعاء الكرملين بأن تهديد وجود الدولة الروسية سيكون خطاً أحمر يمكن بالتأكيد أن يؤخذ في ظاهره. ما الذي يمكن أن يشكل تهديدًا هو بالطبع سؤال مختلف.

هل يمكن للغرب أو أوكرانيا أن يهددا بشكل جدي وجود الدولة الروسية؟ هل هناك خط أحمر لم يجرؤوا على تجاوزه خشية أن يؤدي الانتهاك إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة؟

باستثناء غزو روسيا بشكل صحيح والتقدم بطريقة تشبه الحرب الخاطفة أو إطلاق الصواريخ على موسكو، فلا يوجد شيء. لم يتجاوز تزويد أوكرانيا بجميع أنواع الأسلحة أي خط أحمر حتى الآن. قد يؤدي تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ "هيمارس" الأميركية عالية الحركة وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة بريطانية إلى قلب مسار المعركة ومساعدة الأوكرانيين على طرد القوات الروسية من أوكرانيا، ما دامت أوكرانيا ملتزمة التوقف عند حدودها. لا حجة معقولة يمكن طرحها لتهديد وجود روسيا. في الواقع، ليس من الواضح حتى أن الوجود العسكري الغربي في أوكرانيا سيشكل تجاوزًا للخط الأحمر ما دام الجيش الغربي داخل أوكرانيا.

ما لم يقرر الروس أن هجومًا مضادًا أوكرانيًا ناجحًا أو وجودًا عسكريًا غربيًا يشكل تجاوزا لبعض الخطوط الحمراء التي تم إنشاؤها من طريق الصدفة، فالولع الروسي بعدم القدرة على التنبؤ في نهاية المطاف، كما أشرت سابقًا، يعني أن المفاهيم الروسية للخطوط الحمراء غامضة لدرجة تصبح معها تعسفية.

نخبة يائسة

لجعل الأمور أسوأ، يمكن النخبة الروسية اليائسة أن تقرر أن إطلاق صاروخ على وارسو أو غزو شمال شرق إستونيا قد يكون وسيلة ملائمة للتصرف بصرامة في الداخل والخارج، واختبار عزم الناتو على متابعة المادة 5، وبالتالي تعزيز تدهور الكرملين. لا يحتاج الغرب إلى تجاوز أي خط أحمر من أجل حدوث مثل هذا السيناريو الرهيب. لا يمكن التنبؤ بالديكتاتوريين بطبيعتهم، ولا يمكن التنبؤ بشكل خاص بالمعتلين اجتماعيًا غير العقلانيين الذين يتمتعون بسلطة غير محدودة.

في هذه الحالة، يتعين على صانعي السياسة الغربيين بناء حالة من عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ في تقييماتهم للسلوك الروسي. عليهم أن يدركوا أن بإمكان الروس أن يعلنوا بسهولة أن إهانة بوتين هي خط أحمر مثلها مثل طرد قواتهم من دونباس.

بالنظر إلى هذه المستويات العالية من عدم اليقين، يمكن الغرب أن يدافع عن نفسه بشكل أفضل من بعض الظهور المفاجئ للجنون الروسي العدواني من خلال توضيح موقفه وجعله واضحًا تمامًا لموسكو. يحتاج الغرب إلى الالتزام الكامل بتسريع انتصار أوكرانيا، وإبلاغ موسكو بعبارات لا لبس فيها أن دعمها للسيادة الأوكرانية دائم غير مشروط، وتذكير موسكو بأن للغرب أيضًا خطوط حمراء، يمثل تجاوزها استفزازاً قد يؤدي إلى انهيار الدولة الروسية.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "1945"