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إيلاف من لندن: نفى زعيم حزب العمال البريطاني المعارض السير كير ستارمر ارتكاب أي مخالفات بعد فتح تحقيق في البرلمان في مزاعم بأنه انتهك مرتين قواعد سلوك النواب بشأن تسجيل المصالح.

ويظهر الموقع البرلماني البريطاني على شبكة الإنترنت أنه يتم التحقيق مع زعيم حزب العمل لخرق يتعلق بإعلان الهدايا وآخر يتعلق بالأرباح. وقال مصدر من حزب العمل إن التحقيقات تركزت على عدد من التصريحات المتأخرة بعض الشيء والتي نسبت إلى أخطاء إدارية.



وخلال زيارة إلى مدينة ويكفيلد في مقاطعة ويست يركشاير، قال زعيم حزب العمل للصحافيين إن المزاعم لم تكن مفاجئة، مضيفًا: "مكتبي يتعامل معها وسوف يرد في الوقت المناسب".

ولدى سؤاله عما إذا كان متأكدًا من أنه لم يرتكب أي خطأ ، قال: "واثق تمامًا ، لا توجد مشكلة هنا".

وكانت المفوضة البرلمانية للمعايير كاثرين ستون بدأت تحقيقها يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، وفقًا لموقع البرلمان على الإنترنت. وتم تحديد المسألة الأولى قيد التحقيق على النحو التالي: "تسجيل المصالح تحت الفئة 1 من دليل القواعد (التوظيف والأرباح)."

أما الثانية فهي: "تسجيل المصالح ضمن الفئة 3 من دليل القواعد (الهدايا والمزايا والضيافة من مصادر بريطانية)."

متحدث: ستارمر اعتذر



وكان متحدث باسم زعيم حزب العمال قال: "كير ستارمر يأخذ مسؤوليات إعلانه على محمل الجد وقد اعتذر بالفعل عن حقيقة أن الأخطاء الإدارية في مكتبه أدت إلى عدد قليل من التصريحات المتأخرة. مفوض المعايير طلب المزيد من المعلومات التي يسعدنا تقديمها".

ويشار إلى أن قواعد التوظيف والأرباح تنص على أنه يجب على أعضاء البرلمان تسجيل مدفوعات تزيد عن 100 جنيه إسترليني يحصلون عليها مقابل العمل خارج مجلس العموم.



وضمن القسم الخاص بالهدايا والضيافة ، يجب عليهم تسجيل مزايا تزيد قيمتها عن 300 جنيه إسترليني، أو مزايا متعددة من نفس المصدر إذا تجاوزت هذه القيمة في سنة تقويمية.

ويُظهر السجل أنه اعتبارًا من نهاية شهر مايو الماضي، سجل السير كير أرباحًا قدرها 17.598.60 جنيهًا إسترلينيًا للحصول على المشورة القانونية المقدمة قبل عام 2020، وهو العام الذي أصبح فيه زعيم المعارضة.

