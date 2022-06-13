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باريس: بعد تحقيق نتائج متقاربة جدًا مع اليسار في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الأحد، يطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتحالفه الاثنين مجدّدًا الحملة الانتخابية لمحاولة انتزاع الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، الضرورية لتطبيق سياسته بحريّة في السنوات الخمس المقبلة.

قال وزير الخدمة العامة ستانيسلاس غيريني المرشّح في باريس، إن "هناك معركةً للدورة الثانية، هناك جهد للإقناع علينا بذله".

سيستهدف تحالف ماكرون تحالف اليسار "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" الذي يضمّ الأحزاب اليسارية بدءًا من الحزب الاشتراكي وصولًا إلى اليسار الراديكالي.

وقالت وزيرة التحوّل البيئي أميلي دو مونشالان "أنا خائفة على بلدي".

مواجهة اليمين المتطرف

يتعيّن على الرئيس الفرنسي الذي أُعيد انتخابه أواخر نيسان/أبريل لولاية ثانية في مواجهة اليمين المتطرف، التعامل مع مشهد أقلّ مواءمةً من ذلك الذي كان عام 2017، في ظلّ نسبة امتناع عن التصويت قياسية وخرق مزدوج من جانب اليسار واليمين المتطرف.

حقق تحالف اليسار بقيادة جان لوك ميلانشون نتيجة شبه موازية للنتيجة التي حققها تحالف الرئيس "معًا" الذي حلّ في المركز الأول متقدّمًا بـ21 ألف صوت فقط من أصل مجموع الناخبين البالغ عددهم 23,3 ملايين.

وإذا كان تحالف الرئيس لا يزال يتصدّر التوقعات التي تفيد بأنه سيحصل على ما بين 255 و295 مقعدًا من أصل 577، متقدّمًا على تحالف اليسار (150 إلى 210)، إلا أنه من غير المؤكد في الوقت الحالي أن يحتفظ بالأغلبية المطلقة المحددة بـ289 مقعدًا.

وحذّر المسؤول في معهد "إيبسوس فرنسا" للإحصاءات بريس تينتورييه من أن "الأغلبية بعيدة المنال ... إنه تحذير جدّيّ جدًا موجّه إلى إيمانويل ماكرون".

في هذا السياق، يبدو الأسبوع المقبل حاسمًا لتحالف "معًا" الرئاسي الذي ينبغي عليه أن يحاول الحفاظ على تعبئة ناخبيه وإقناع مؤيدي اليمين بالتصويت لصالحه في صناديق الاقتراع الأحد.

وأكد مسؤولون بارزون في تحالف الرئيس على غرار الوزير المكلّف الحسابات العامة غابريال أتال والمتحدثة باسم الحكومة أوليفيا غريغوار، عبر الإذاعات وقنوات التلفزة صباح الاثنين أن "لا شيء محسوم بعد".

وستقوم رئيسة الوزراء إليزابيت بورن من جانبها بلقاءات على الأرض، في الدائرة السادسة في كالفادوس (شمال غرب) حيث تصدّرت بفارق كبير نتائج الدورة الأولى.

وشدّدت بورن مساء الأحد على "أننا القوة السياسية الوحيدة القادرة على الحصول على الأغلبية في الجمعية الوطنية"، معربةً عن قلقها من "التباس غير مسبوق بين النقيضين".

سيعقّد عدم فوز تحالف الرئيس بالأغلبية المطلقة مهمّة السلطة التنفيذية وسيشكل سابقة منذ الانتخابات التشريعية في العام 1988، عندما لم يتمكن الاشتراكيون وحلفاؤهم من الفوز بالأغلبية المطلقة.

واضطرت حكومة ميشال روكار آنذاك على القيام بتحالفات مع اليمين الوسطي لتمرّر نصوصها، وغالبًا بناءً على المادة 49.3 من الدستور.

بالنسبة لتحالف اليسار "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد"، فإن تحدي الأسبوع سيكون إقناع الناخبين بالذهاب إلى مراكز الاقتراع الأحد، بعد تسجيل نسبة امتناع قياسية الأحد بلغت ما بين 52 و53 بالمئة للدورة الأولى.

لعبة مفتوحة

واعتبرت النائبة عن حزب "فرنسا الأبيّة" كليمانتين أوتان الاثنين عبر إذاعة "فرانس انتر" أن "اللعبة مفتوحة"، متحدثةً عن "هزيمة لاذعة جدًا للسلطة الحالية".

وقالت "أدعو رسميًا هذا الصباح أولئك الذين يسمعوننا إلى تقييم نطاق الاحتمالات خلال أسبوع" مضيفةً "إذا كنتم لا تريدون أن (يحكم) ماكرون لخمس سنوات إضافية، هناك مئات الدوائر التي يتواجد فيها الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد في الدورة الثانية، لا يزال احتمال أن نحكم قائمًا".

وشدّد غابريال أتال بعد دقائق عبر أثير الإذاعة نفسها، على الاختلافات بين برنامجَي المعسكرين.

وقال الوزير المكلّف الحسابات العامة إن "الجولة الثانية هذه ستتيح التوضيح". وتابع "نحمل مشروعًا جمهوريًا للغاية بينما يبتعد الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد والتجمع الوطني (يمين متطرف) عن الجمهورية، نحمل مشروعًا أوروبيًا للغاية بينما يريدون في نهاية المطاف الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وينبغي على التحالف الرئاسي أيضًا التعامل مع الموقع الضعيف لبعض الوزراء في مواجهة تحالف اليسار، على غرار وزيرة التحوّل البيئي أميلي دو مونشالان ووزير الدولة للشؤون الأوروبيّة كليمان بون.

لوبن

في ما يخصّ التجمع الوطني، حزب مارين لوبن منافسة ماكرون في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 24 نيسان/أبريل، فقد حلّ ثالثًا في الجولة الأولى بحصوله على 19% من الأصوات، متقدّمًا على اليمين التقليدي الذي يُتوقع أن يخسر موقعه كأول قوة معارضة.

وقد ينجح حزب اليمين المتطرّف الذي لطالما تضرر من نظام الاقتراع بالأكثرية في الانتخابات التشريعية، في تجاوز الـ15 نائبًا، ما سيشكل سابقةً في فرنسا منذ أكثر من 35 عامًا.