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جاكرتا: أعلن وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو الجمعة ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2024 وقد ترشح في اقتراعين سابقين ولم يتمكن من الفوز.

وشخصية الوزير والجنرال مثيرة للجدل سواء في إندونيسيا أو على الساحة الدولية. وقد وجهت له اتهامات تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان فضلاً عن شبهات باختطاف وإخفاء العديد من المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية في 1998.

وألقى قائد القوات المسلحة السابق ليل الجمعة السبت خطابا أمام آلاف من أنصار حزب حركة إندونيسيا العظيمة (جيرندرا) أكد فيه أنه قبل ترشيحه وانه مستعد للانتخابات الرئاسية.

وقال الوزير الاندونيسي في التجمع الذي أقيم في ضواحي العاصمة جاكرتا "أنا مستعد لمواصلة النضال من أجل الأمة والشعب. حياتي وروحي كلها ستكون فداء لوطننا الأم".

ولم يتمكن سوبيانتو من الفوز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014 و2019 وفاز فيها الرئيس المنتهية ولايته وغريمه جوكو ويدودو.

واعتبر سوبيانتو وفريق حملته نتائج الرئاسية للعام 2019 مزورة واندلعت إثر ذلك أعمال عنف في البلاد انتهت بمقتل العديد من الأشخاص.

ووصفت منظمة العفو الدولية تعيينه في 2019 وزيراً للدفاع "باليوم الأسود لحقوق الإنسان في البلاد".