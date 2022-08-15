قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



تحقق حلم طفلة صغيرة تبلغ من العمر ست سنوات في إطلاق حملة معونات لمساعدة العائلات في أوكرانيا وحلّق عالياً في السماء.

وقالت الطفلة ماديسون، التي تعيش في إقليم انجلترا، إنها شعرت بالانزعاج لرؤية مشاهد الصراع بين روسيا وأوكرانيا على شاشة التلفاز وأرادت أن تنشئ مؤسسة خيرية.

وخرجت، بمساعدة من والدها مارك بيكر، الذي يعمل في مجال الطيران، بفكرة إنشاء مؤسسة خيرية تُدعى "هاندز أكروس ذي سكاي".

BBC ماديسون ووالدها مارك بيكر صعدا على متن أول طائرة مساعدات لمؤسسة "هاندز أكروس ذي سكاي" التي انطلقت من مطار لوتون.

وقد تمكنا من جمع "حمولة طائرة" من ألعاب الأطفال والمستلزمات الأخرى التي تم التبرع بها لإرسالها جواً إلى اللاجئين الأوكرانيين في بلغاريا.

طفلان بعمر 8 سنوات يغنيان أشهر أغاني البيتلز لجمع تبرعات لأوكرانيا

الآلاف يهربون من شرقي أوكرانيا مع تصعيد روسيا عملياتها العسكرية

وقال بيكر، وهو المدير التنفيذي لشركة "يو كيه أفييشن غروب ليمتد": "كنا نشاهد الأخبار ورأينا أطفالاً يخرجون من مبنى تعرض للقصف وأول ما خطر على بال ماديسون كان: ماذا يمكننا أن نفعل؟"

وقال بيكر: "بعد ذلك بثلاثة إلى أربعة أشهر، وبجهد رائع من ماديسون، تمكنا من إرسال أول طائرة من لوتون إلى صوفيا".

وأضاف "أنا ووالدتها فخوران بها. ما حققته هو أمر رائع".

BBC ماديسون ووالدها ينقلان في الطائرة مساعدات، من بينها بطانيات وألعاب أطفال، إلى بلغاريا حيث ستنقل بعد ذلك براً إلى داخل أوكرانيا.

وقال بيكر إن الطائرة المحملة بالتبرعات تم استئجارها من قبل مؤسسة "هاندز أكروس ذي سكاي"، وهي مؤسسة خيرية يتم تمويلها ذاتياً.

وقال إنهم أرادوا استخدام حل الجسر الجوي الإنساني لمساعدة العائلات في بلدان أخرى، من بينها أفريقيا وسوريا وأفغانستان.