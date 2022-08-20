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طهران: دعا التكتل الرئيسي للتيار الإصلاحي في إيران السبت السلطات الى الإفراج عن السياسي مصطفى تاج زاده الذي يحاكم بتهمة تقويض أمن الدولة.

وبدأت هذا الشهر محاكمة تاج زاده (65 عاماً) الذي يعد من أبرز وجوه هذا التيار، بعد توقيفه في منزله في الثامن من تموز/يوليو على خلفية "العمل ضد الأمن القومي".

وعرف تاج زاده في الأعوام الأخيرة بمواقفه المنتقدة للسلطات. وشغل منصب نائب وزير الداخلية في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي (1997-2005)، وتقدّم الى الانتخابات الرئاسية 2021، لكن مجلس صيانة الدستور لم يصادق على ترشحه، ما حال دون خوضه السباق الرئاسي الذي انتهى لصالح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي.

ودعا بهزاد نبوي باسم "الجبهة الإصلاحية" التي يتزعمها، الى "الإفراج (عن تاج زاده) في أقرب وقت ممكن"، وذلك في رسالة مفتوحة الى السلطة القضائية نشرتها وسائل إعلام محلية.

وتشكّلت هذه الجبهة في آذار/مارس 2021 على يد شخصيات مقرّبة من خاتمي، وهي تضمّ أحزاباً وتشكيلات إصلاحية.

"محاكمة علنية"

ودعا نبوي الى أن يتم النظر في قضية تاج زاده عبر "محاكمة علنية"، ومن قبل "مدعّ عام مشهود له بالحيادية".

وبدأت المحاكمة في 13 آب/أغسطس "في الفرع 15 للمحكمة الثورية" في طهران، وفق ما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.

ووجّه الإدعاء "ثلاث تهم بما في ذلك التآمر على الأمن القومي" الى تاج زاده الذي رفض "الرد على أسئلة رئيس المحكمة" بعد منعه من اللقاء بمحاميه على انفراد.

وشدد نبوي على أن تاج زاده "لم يقم سوى بالإدلاء بآرائه وتحليلاته"، منتقداً وضعه "قيد الحبس الإفرادي".

إدانة زاده

وسبق لتاج زاده أن أدخل السجن في 2009 على هامش الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وتمت إدانته بالمسّ بالأمن القومي والدعاية ضد النظام السياسي للجمهورية الإسلامية.

ومنذ الإفراج عنه في 2016، طالب السلطات الإيرانية مراراً بمنح الحرية لقائدَي احتجاجات 2009 مهدي كروبي ومير حسين موسوي الخاضعَين للإقامة الجبرية منذ أكثر من عشرة أعوام.

وخلال الأعوام الماضية، عمل تاج زاده للدفع من أجل إجراء "تغييرات هيكلية" واتخاذ إجراءات لتعزيز الديموقراطية في الجمهورية الإسلامية.

وشهدت الأسابيع الماضية توقيف عدد من الأسماء المعروفة في إيران، من أبرزها المخرج المعارض جعفر بناهي.