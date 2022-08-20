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إيلاف من الرباط: عفا العاهل المغربي الملك محمد السادس على 588 شخصا، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح( إفراج) المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

وقال بيان لوزارة العدل انه بمناسبة عيد الشباب تفضل الملك محمد السادس فأصدر أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 588 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 413 نزيلا ،وذلك على النحو التالي:

العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 15 نزيلا ، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 391 نزيلا، وتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيلة واحدة،و تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة ستة نزلاء.

أما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح وعددهم 175 شخصا فتوزعوا كالتالي:

العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 57 شخصا ، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 16 شخصا،و العفو من الغرامة لفائدة 91 شخصا ،والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 10 أشخاص،والعفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد.

وكان الملك محمد السادس قد اصدر امس عفوا على 542 شخصا، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح( الافراج) المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ، التي تصادف يوم 20 اغسطس من كل عام .

وذكر بيان لوزارة العدل أن المستفيدين من العفو الملكي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 433 نزيلا،جاؤوا على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 12 نزيلا، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 419 نزيلا،وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين .

واضاف البيان ان المستفدين من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح وعددهم 109 اشخاص ، جاؤوا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 37 شخصا.والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة اربعة أشخاص، والعفو من الغرامة لفائدة 63 شخصا.والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة خمسة أشخاص .

