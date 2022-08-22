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نيروبي: قدّم رايلا أودينغا الذي حل ثانياً في الانتخابات الرئاسية في كينيا طعناً عبر الانترنت بنتائج الانتخابات أمام المحكمة العليا، وفق ما أعلن محاموه الاثنين لوكالة فرانس برس.

وأعلن أودينغا المعارض والمدعوم في انتخابات التاسع من آب/اغسطس من الرئيس المنتهية ولايته اهورو كينياتا نيته الطعن بالنتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات في 15 آب/اغسطس، ووصفها بأنها "مهزلة".

وبحسب النتائج تقدّم نائب الرئيس المنتهية ولايته ويليام روتو بنحو 230 ألف صوت وحصل على 50,49% من الأصوات مقال 48,85% لأدوينغا.

انقسام

وقال دانييل مانزو وهو أحد محامي أودينغا إن الطعن "أُرسل لهم وسيرونه قريباً"، موضحاً أنه سيصل قبل انتهاء موعد التقديم في الساعة 14,00 (11,00 ت غ). وأضاف "نتمنى أن نكون حضّرنا ملفاً جيداً وأن نفوز".

تسبّب إعلان رئيس لجنة الانتخابات للنتائج في 15 آب/اغسطس بحدوث انقسام في هذه اللجنة المستقلة التي رفض أربعة من أعضائها السبعة النتائج قبل بضع دقائق من إعلانها، متهمين رئيس اللجنة بإدارة "غير شفافة" وبعدم التشاور.

منذ 2002 تم الطعن بكل نتائج الانتخابات الرئاسية في كينيا ما أدى أحياناً إلى وقوع أعمال عنف دامية.