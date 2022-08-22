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هلسنكي: جاءت نتائج فحص لكشف المخدرات خضعت له رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين سلبية، رغبة منها في "تبديد الشكوك"، حسبما أعلنت أوساطها الاثنين بعد أن أثار مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص، موجة انتقادات.

وصرحت المستشارة الخاصة لرئيسة الوزراء لفرانس برس أنه تم اختبار بول مارين للكشف عن وجود مخدرات مثل الكوكايين والأمفيتامين والقنب والمواد الأفيونية.

وقال مكتب مارين في بيان إن "فحص المخدرات الذي أجرته رئيسة الوزراء سانا مارين بتاريخ 19 آب/أغسطس 2022 لم يكشف عن وجود مخدرات" مضيفا أن طبيبا وقع على هذه النتائج.

واوضحت فالين "كان الفحص كاملاً. لم نختر طريقة إجراء الفحص".

حفل وانتقادات

أثار مقطع فيديو تم تسريبه الأسبوع الماضي يظهر سانا مارين (36 عامًا) وهي ترقص وتحتفل مع مجموعة من الأصدقاء والمشاهير، جدلاً حول العالم.

فسر البعض التعليقات التي وردت في الفيديو على أنها تشير إلى المخدرات، ما أثار نقاشا محموما على مواقع التواصل الاجتماعي ونفتها بشدة رئيسة الوزراء.

وقالت سانا مارين للصحافيين الجمعة "لتبديد أي شك أجريت اليوم فحصا للكشف عن مخدرات".

وكانت رئيسة الوزراء قالت في وقت سابق إنها "أمضت أمسية مع أصدقاء" وإن مقاطع الفيديو "صُورت في أماكن خاصة".

واقرت بانها تناولت الكحول. وبعد نفيها تعاطي المخدرات، أكدت أن أحدا من الحاضرين لم يتناول المخدرات.

قالت "لم أتعاط المخدرات قط في حياتي ولا حتى خلال فترة المراهقة".

وكانت سانا مارين التي عينت في 2019 رئيسة للوزراء، تعرضت لانتقادات بعد اقامة حفلات في مقرها الرسمي.

في كانون الاول/ديسمبر 2021 تعرضت لانتقادات شديدة بعد كشفها انها رقصت حتى ساعات الفجر الاولى بعد أن خالطت مصابا بكوفيد.

أظهر استطلاع للرأي اجري بطلب من قناة MTV3 الفنلندية في حينها أن ثلثي المستطلعين اعتبروا ان ما فعلته كان "خطأ فادحًا".