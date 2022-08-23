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كييف (أوكرانيا): وصل الرئيس البولندي أندريه دودا الثلاثاء إلى كييف للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ولإعادة تأكيد عزم بولندا على مساعدة أوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي لا سيّما من خلال فرض عقوبات على موسكو.

وأعلن حرس الحدود الأوكراني على تلغرام أن "الرئيس البولندي أندريه دودا وصل إلى كييف ...نستقبل صديقنا في العاصمة!"، مرفقاً النص بمقطع فيديو يظهر فيه استقبال دودا في محطة القطار.

وتأتي زيارته في إطار مبادرة "منصة القرم" التي تجمع أبرز الدول الداعمة لأوكرانيا، وهي مبادرة قائمة منذ ما قبل بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.

وقال رئيس الإدارة الرئاسية البولندية بافيل شروت خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء "سيبحث الرئيسان بالطبع الطريقة التي يمكن من خلالها لبولندا أن تساعد، بما في ذلك على المستوى السياسي، بهدف إقناع دول أخرى بتقديم دعمها ومواصلة ذلك".

وأفاد أن وارسو ستشدد على ضرورة معاقبة موسكو من خلال "إجراءات تقييدية حاسمة" من شأنها أن تجعل المواطنين الروس "يدركون العدوان الخطير الذي ترتكبه بلادهم".

وأضاف أن الرئيس البولندي "مقتنع أيضًا بضرورة أن تتضامن جميع الدول الغربية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

وبولندا هي إحدى الدول الأكثر دعمًا لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ومن الأشدّ معارضة لروسيا، على عكس المانيا وفرنسا اللتين تبديان أحياناً مزيداً من ضبط النفس في مواقفهما، ما يثير انتقادات كييف.