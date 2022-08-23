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إيلاف من القدس: جمعت المناورات والتمارين العسكرية إسرائيل مع دول اتفاقيات إبراهيم خلال العام الاخير.

وفي هذا السياق، أكد مصدر أمني إسرائيلي كبير انه تمت حتى الان 12 مناورة وتمريناً عسكرياً بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب منفردة ومشتركة، تبادل فيها الأطراف التجارب والخبرات في مجالات الدفاعات الجوية والبرية والبحرية.



وأضاف "المصدر الامني": إسرائيل حصلت خلال هذه المناورات على خبرات جديدة وطرق عسكرية مختلفة، بما يتعلق بالأمن البحري، مشيراً إلى أن الدول المشاركة في المناورات تمتلك تجارب وخبرة كبيرة، حيث قدم كل بلد الكثير من تجربته وخبراته للآخرين.



ورأى المصدر أن المناورات المشتركة كانت تحاكي تهديدات متوقعة ومحتملة من قبل إيران وأذرعها في المنطقة، ومن قبل الذين يريدون زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وإذ أشار إلى ان هذه التحديات ستبقى موجودة خلال السنوات العشر القادمة إن لم يكن أكثر، شدد على أنه من الضروري التنسيق بين دول المتوسط المعتدلة ودول شمال أفريقيا المعنية لمنع المسّ باستقرار المنطقة.

واضاف ان ايران واذرعها والذين يعملون على زرع الإرهاب والفتنة يعولون على تشرذم الدول المعتدلة بالمنطقة، وعندما يرون ان هناك تنسيق وتبادل خبرات وتكنولوجيا وتجارب، فانهم سيفكرون اكثر من مرة قبل القيام باي عمل.

تغيير المعادلات العسكرية

من جهةٍ اخرى، قال "المصدر" إن اسرائيل التي كانت محاطة بالاعداء سابقا أصبحت محاطة بأصدقاء اكثر من الاعداء قريباُ وبعيداً، موضحاً انه خلال العام الاخير، تغيرت صورة الوضع بشكلٍ جذري. فاتفاقيات ابراهيم من جهة، وضم اسرائيل للقيادة الأميركية العسكرية (سنتكوم) في الشرق الاوسط مع دول الخليج ودول عربية اخرى، جعل الوضع افضل بكثير. وهذا من شأنه تغيير المعادلات العسكرية والأمنية في المنطقة على المدى البعيد.

وخام "المصدر" قائلاً: انها مسألة وقت لتصبح العلاقات علنية مع دول ستنضم الى اتفاقيات ابراهيم لاحقا ضمن اتفاقيات سلام وصداقة وعلاقات كاملة، لكنه رفض الدخول في تسمية تلك الدول مكتفياً بالقول"إن اجتماعات قيادات عسكرية اسرائيلية مع قيادات دول الخليج والمنطقة ستؤسس لمستقبل أفضل لكل المنطقة، لأن اسرائيل لاعب اساسي ومعتدل"_ على حد قوله.