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كييف (أوكرانيا): أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام مجلس الأمن الدولي التابع للامم المتحدة مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة 50 آخرين الأربعاء بضربة روسية استهدفت محطة للسكك الحديد في وسط أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في بداية كلمته "لقد تلقيت للتو معلومات عن هجوم صاروخي روسي على محطة للسكك الحديد في منطقة دنيبروبتروفسك (...) قتل ما لا يقل عن 15 شخصا وأصيب حوالى 50 آخرين".

وأضاف أن الضربة كانت "مباشرة على العربات في محطة تشابلينو. اشتعلت النيران في أربع عربات لنقل الركاب".

وتابع الرئيس الاوكراني "هرع رجال الإنقاذ إلى المكان لكن عدد القتلى قد يرتفع للأسف. هذه هي حياتنا اليومية".

تتزامن هذه الضربة مع إحياء أوكرانيا ذكرى استقلالها عن الاتحاد السوفياتي في العام 1991، ومع دخولها الشهر السابع من الحرب التي بدأت في 24 شباط/فبراير.