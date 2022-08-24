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جنيف: قالت الحكومة السويسرية الأربعاء إنه ليس لديها الوقت لتنظيم استفتاء شعبي حول شراء مقاتلات أميركية من طراز F-35 قبل توقيع العقود، لان العرض الأميركي ينتهي في آذار/مارس.

الأسبوع الماضي أودع التحالف اليساري Stop-F35 التواقيع ال100 الف الضرورية لدى المستشارية الفدرالية في برن لتنظيم استفتاء شعبي وفقًا لما يسمح به القانون السويسري.

ومع ذلك على المجلس الاتحادي (الحكومة) تحديد موعد التصويت.

وأشار الأربعاء إلى أن "الجدول الزمني الذي طلبه المبادرون، لتنظيم استفتاء شعبي قبل انتهاء سريان العروض في آذار/مارس 2023 لا يمكن تحقيقه".

واضاف "حتى من خلال تسريع الإجراءات المعتادة للإدارة الاتحادية من المستحيل الالتزام بالجدول الزمني المطلوب؛ وذلك لأن واجب الرعاية لن يُحترم وبالتالي لا يستطيع المجلس الاتحادي والبرلمان التعامل مع المبادرة بالعناية اللازمة".

ويشير إلى أنه إذا لم يتم توقيع عقود الشراء قبل نهاية آذار/مارس 2023، فإن "مفاوضات إضافية ستكون ضرورية لتمديد سريان العرض" والتأخير في تسلم الطائرات "سيكون له عواقب وخيمة على أمن سويسرا".

أثار هذا الإعلان غضب أولئك الذين يعارضون شراء طائرات F-35.

وقالت بريسكا سيلر غراف النائبة الاشتراكية "نطالب بأن يتمكن الناخبون من التصويت على أكبر عقد أسلحة في تاريخ سويسرا. لا أكثر ولا أقل".

وكانت الحكومة قررت في نهاية حزيران/يونيو 2021 شراء 36 طائرة من طراز F-35A من الشركة الأميركية لوكهيد مارتن.

في ايلول/سبتمبر 2020 وافق السويسريون بفارق ضئيل في استفتاء شعبي على تخصيص مبلغ بقيمة ستة مليارات فرنك (5,6 مليار يورو) للسماح للقوات الجوية بالتزود بطائرات جديدة.

هيمنة واشنطن

بما ان المقاتلة اعتبرت منذ البداية كمنتج للتصدير يهدف إلى ضمان هيمنة واشنطن على سوق الطائرات المقاتلة، كانت الطائرةF-35 موضوع شراكة مع ثماني دول بما فيها المملكة المتحدة وحصلت كل دولة على جزء من العمل لانتاجها وفقًا لاستثمارها. وسيتم تجميع الطائرات التي ستسلم لسويسرا في ايطاليا بشكل أساسي.

مؤخرا انضمت اليونان وألمانيا إلى قائمة البلدان التي ترغب في التزود بهذه المقاتلة التي اشترتها المملكة المتحدة وبلجيكا والدنمارك وإيطاليا وفنلندا والنروج وهولندا وبولندا.