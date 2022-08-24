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جوهانسبرغ: توجه مئات المتظاهرين بالزي الأحمر الاربعاء الى مبنى الرئاسة في جنوب افريقيا ببريتوريا في إضراب وطني دعت إليه أكبر نقابة عمالية في البلاد للتنديد بارتفاع التضخم وانقطاع التيار الكهربائي.

أغلق المتظاهرون الطرق في عاصمة جنوب إفريقيا أثناء توجههم إلى مقر الرئاسة مطالبين الحكومة بمنع "انهيار الاقتصاد" وشجبوا ارتفاع غلاء المعيشة.

قال زويلينزيما فافي الامين العام لاتحاد نقابات عمال جنوب افريقيا الذي كان بين المتظاهرين "لا نستطيع الاستمرار على هذا النحو".

وأضاف "يضطر ما لا يقل عن 14 مليون شخص إلى عدم تناول احدى الوجبات اليومية لأنهم لا يملكون المال لذلك".

الدعوة إلى الإضراب العام التي لفتت انتباه الاوساط السياسية في بريتوريا، لم تلق صدى في المدن الصغرى في البلاد.

تعاني جنوب إفريقيا، اول قوة صناعية في القارة، من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم القياسي وانقطاع التيار الكهربائي بسبب الاعطال ونقص قدرات الطاقة من الشركة العامة Eskom.

وقال مايك شينغانغ نائب مدير مؤتمر اتحاد النقابات العمالية في جنوب إفريقيا "إنها معركة مجتمعية". وأضاف أنه بدون أي تحرك "مستقبلنا محكوم عليه بالفشل ومستقبل شبابنا ايضا. علينا أن نواجه الآن".

وتتهم النقابات الحكومة بدعم النخبة ووضع مصالح الشركات فوق مصلحة المواطن العادي في جنوب أفريقيا.

وقال وزير رئاسة جنوب أفريقيا موندلي غونغوبيلي الذي التقى المحتجين إنه يجب درس اولا القضايا التي أثاروها.

تضخم قياسي

الأربعاء أعلنت وكالة الإحصاء الوطنية StatsSA عن تضخم قياسي بلغ 7,8% على أساس سنوي في تموز/يوليو وهو أعلى مستوى منذ 13 عامًا مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل والكهرباء.

وارتفع سعر الخبز بنسبة 13,7% وأصبح الآن 17,84 راندا (1,05 يورو) مقابل 15,57 راندا (0,92 يورو) خلال الفترة نفسها العام الماضي. وارتفع سعر الزيت 36,2%.

يواجه سكان جنوب إفريقيا ارتفاعًا في سعر الوقود ونسبة البطالة بينهم حوالى 34%.

وتطالب النقابات بزيادة الحد الأدنى للأجور والمزيد من الاستثمارات في الخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس وتحسين وسائل النقل العام.