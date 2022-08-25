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إيلاف من لندن: اجتاز أكبر رجل بريطاني عمرا، متحان الثانوية العامة GCSE، محققا خمس درجات في مادة الرياضيات، وهي أعلى علامة ممكنة للدورة التأسيسية التي درسها.

وأجرى ديريك سكيبر (92 عاما) وهو من أورويل في كامبريدجشير، الامتحان بعد الدراسة عبر Zoom، وكانت آخر مرة خاض فيها امتحان الرياضيات في عام 1946 عندما استخدم قاعدة الشرائح، ولكن هذه المرة كان لديه آلة حاسبة وعدسة مكبرة للمساعدة في ضعف بصره.

وقال سكيبر إنه مسرور باجتيازه الامتحان، مشيرا إلى إن عائلته كانت تعتقد إنه "مجنون" للقيام بالتجربة "ولكنها كانت أيضًا داعمة للغاية وساعدتني."

وقالت أكاديمية كام، التي تدير كلية كومبرتون فيليج حيث جلس في امتحانه إن السيد سكيبر كان "أكبر شخص يجلس على شهادة الثانوية العامة". وفي حديثه إلى (بي بي سي) يوم إعلان نتائجه، قال السيد سكيبر: "أنا سعيد جدًا حقًا".

فرصة مثالية



وعندما خضع لامتحان الرياضيات آخر مرة في عام 1946، قال إنه "اجتاز الاسئلة للتو ... ولم يفهم الكثير عنها حقًا". وقال سكيبر: "كانت هذه فرصة جاءت عبر الباب لإجراء اختبار Zoom - إجراء الاختبار مرة أخرى - وبدا لي أنها فرصة مثالية".

وأضاف: "الرياضيات شيء رائع ومن السهل جدًا القول إنك لست جيدًا فيها ... أي فرصة لتعلمها وتفهمها واحتضانها، رائعة."

يشار إلى أن السيد سكيبر استخدم عدسته المكبرة الموثوقة للمساعدة في قراءة الأسئلة. وقال إنه "لم يكن ليتفاجأ إذا فشلت لأنني لم أتمكن من رؤيته جيدًا ، لكن مع عدسة مكبرة عملت بشكل جيد".

وأشار إلى أن إجراء الامتحان الفعلي لم يكن مرهقًا "لا يهم ما إذا كنت قد نجحت أو فشلت، كنت أفعل ذلك من أجل بعض المرح لنفسي."

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتزم إجراء المزيد من الاختبارات، قال السيد سكيبر: "لا، أعتقد أن هذا هو نصيبي على الأرجح ، وأعتقد أنني سأخرج منتشياً."

