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إيلاف من الرباط: أعرب الرئيس السنغالي ماكي سال عن أسفه لانعقاد النسخة الثامنة من منتدى التعاون الياباني الأفريقي (تيكاد)، الذي افتتحت أشغاله، السبت، بالعاصمة التونسية، في غياب المغرب، "العضو البارز في الاتحاد الأفريقي".

وقال سال، وهو أيضاً رئيس الاتحاد الأفريقي، في افتتاح أشغال المؤتمر، إن "السنغال تأسف لانعقاد منتدى التعاون الياباني الأفريقي (تيكاد) في غياب المغرب، العضو البارز في الاتحاد الأفريقي، لعدم وجود توافق في الآراء حول قضية تتعلق بالتمثيلية".

وأعرب الرئيس السنغالي عن أمله في "إيجاد حل دائم لهذا المشكل في المستقبل لما فيه حسن سير منظمتنا وشراكتنا في أجواء هادئة".

من جهته، غادر أومارو سيسوكو إمبالو رئيس غينيا بيساو والرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) المؤتمر الثامن لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الأفريقية (تيكاد)، السبت، احتجاجاً على مشاركة "البوليساريو" التي فرضتها تونس، وذلك وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المغربية نقلاً عن مصدر دبلوماسي، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي ليعزز موقف عدد كبير من البلدان الأفريقية.

وكان المغرب قد قرر عدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى (تيكاد)، التي تنعقد بتونس اليوم وغدا، والاستدعاء الفوري لسفيره بتونس للتشاور، وذلك عقب موقف هذا البلد في إطار مسلسل (تيكاد).

المواقف والتصرفات السلبية

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن "تونس قررت، ضداً على رأي اليابان، وفي انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، بشكل أحادي الجانب، دعوة الكيان الانفصالي"، مبرزاً أن الاستقبال الذي خصصه رئيس الدولة التونسية لزعيم الميليشيا الانفصالية يعد عملاً خطيراً وغير مسبوق، يسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي، وقواه الحية".

وشدد بيان لوزارة الخارجية المغربية على أن تونس "ضاعفت أخيراً من المواقف والتصرفات السلبية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا". وزاد البيان أن "هذا الموقف العدائي" يضر بالعلاقات الأخوية التي ربطت على الدوام بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن القرار المغربي "لا يؤثر، بأي شكل من الأشكال، على الروابط القوية والمتينة القائمة بين الشعبين المغربي والتونسي، اللذين يجمعهما تاريخ ومصير مشتركين"، كما أنه "لا يشكك في تشبث المملكة المغربية بمصالح إفريقيا وعملها داخل الاتحاد الإفريقي، ولا في التزام المملكة في إطار (تيكاد)".

وردت تونس، السبت، على قرار المغرب، بدعوة سفيرها بالرباط " للتشاور".