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إيلاف من الرباط:جرى اليوم في الداخلة ثاني اكبر مدن الصحراء المغربية افتتاح قنصلية عامة لجمهورية الرأس الأخضر، في اشارة من هذا البلد الافريقي الى دعمه القوي لسيادة المملكة على كافة ترابها.

وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ووزير خارجية الرأس الأخضر، روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس،، بحضور العديد من المنتخبين المحليين والقناصل المعتمدين بالداخلة.

يذكر ان جمهورية الرأس الأخضر افتتحت، الثلاثاء، سفارتها في الرباط، خلال حفل ترأسه بوريطة وسواريس.

وبافتتاح قنصلية الرأس الاخضر في الداخلة، يرتفع عدد القنصليات التي تم افتتاحها بالأقاليم الجنوبية الصحراوية المغربية إلى 27 قنصلية تتوزع ما بين مدينتي الداخلة (15 قنصلية) والعيون (12 قنصلية).

في سياق ذلك ،أعلن بوريطة، عن قرب انعقاد اجتماع وزاري للدول التي فتحت قنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأوضح بوريطة، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية الرأس الأخضر، روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، عقب افتتاح قنصلية عامة لبلاده بالداخلة، أنه سيتم العمل، في الأشهر القليلة المقبلة على "عقد اجتماع، سواء في العيون أو الداخلة، يضم كل الدول التي فتحت قنصليات في الأقاليم الجنوبية، لتأكيد هذه الدينامية وخلق تنسيق أكبر بين هذه البلدان".

وأبرز بوريطة أن هذه المبادرة تندرج في إطار تعزيز دينامية فتح القنصليات، التي أكد عليها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب، باعتبارها جزء من التطور الإيجابي الذي تعرفه قضية الوحدة الترابية للمملكة.

وأضاف بوريطة أن تأكيد الملك محمد السادس على أن "حوالي 40 في المائة من الدول الإفريقية قامت بفتح قنصليات في العيون والداخلة"، يعكس التوجه العام داخل القارة الإفريقية لفائدة دعم الوحدة الترابية للمغرب وحقوقه المشروعة على هذا الجزء من أراضيه.