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كانو (نيجيريا): هاجمت جماعة بوكو حرام المتشددة صيادين نيجيريين في الجانب المتاخم للنيجر من بحيرة تشاد وقتلت عددا منهم واختطفت البعض الآخر، بحسب مصدر أمني ومسؤول محلي وصيادين في المنطقة.

وأفاد صيادون لوكالة فرانس برس إن مسلحين من بوكو حرام حاصروا مجموعة من الصيادين في جزيرة كواتر كاولاها في منطقة ديفا من الأحد حتى الاثنين وقاموا بذبح بعضهم واحتجزوا البعض الآخر كرهائن لمخالفتهم تعليمات بمغادرة المنطقة.

هجوم

وقال الصياد كالا ساني الذي امتثل لأوامر المسلحين بالمغادرة "قُتل العديد من الصيادين وأخذ آخرون رهائن على يد مقاتلي بوكو حرام الموالين لباكورا بودوما"، في إشارة الى أحد زعماء بوكو حرام.

ولم يستطع ساني تحديد عدد القتلى، لكنه قال إن الفارين أخبروه أن عشرات الصيادين كانوا في الجزيرة وقت الهجوم.

وأضاف لوكالة فرانس برس "قالوا لنا انهم سيأخذون كل ممتلكاتنا كغنائم لان حكومتنا صادرت اموالهم".

وأكد مصدر أمني نيجيري وقوع الحادث والقتل، قائلا إن المسلحين كانوا غاضبين من اعتقال النيجر لموردي مواد غذائية ومهربين مرتبطين بهم.

لكن مسؤولا محليا من النيجر قال لوكالة فرانس برس إن الجهاديين أمروا السكان بمغادرة الجزر وقتلوا من لم يفعل ذلك.

وأضاف المصدر "رأيت 11 جثة بينها جثث لصيادين"، مضيفا "يقولون إن هناك جثثا أخرى على الجزر".

بحيرة تشاد

عام 2014 استولت بوكو حرام على جزر في بحيرة تشاد بعد هجمات دامية، ما أجبر مجتمعات الصيادين على الفرار. ولا تزال بوكو حرام تسيطر على الجزر الواقعة على جانب البحيرة من النيجر.

وعام 2020 سيطرت جماعة تنظيم الدولة الإسلامية في غرب افريقيا التي انشقت عن بوكو حرام على معظم المناطق التي كانت بوكو حرام تسيطر عليها وسمحت للصيادين بالعودة بعد دفع رسوم على صيدهم.

ويواجه شمال شرق نيجيريا تمردا جهاديا منذ 13 عاما أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص وتشريد نحو مليوني شخص آخرين.