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القدس: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الأحد عزمه على تعيين اللواء هرتسي هاليفي رئيسا لهيئة أركان الجيش على ما أكد مكتبه في بيان.

وبحسب مكتب وزير الدفاع، ستناقش اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا في الأيام المقبلة تعيين هاليفي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة الأركان قبل إحالة الموضوع للحكومة.

وبحسب البيان فإن غانتس "توصل ... إلى أن هاليفي الضابط الأنسب من حيث خبرته العملية الواسعة في مجموعة متنوعة من مسارح العمليات وقدرته القيادية ومواقفه من مختلف القضايا العسكرية".

ولد هاليفي في القدس في العام 1967 لعائلة متدينة، وتم تجنيده كمظلي في العام 1985 قبل أن يتقدم في مناصب قيادية مختلفة وصولا إلى وحدة "ساريت متكال" الأكثر نخبة في الجيش في العام 1993.

وفي العام 2001 تم تعيين هاليفي قائدا للوحدة وبقي في منصبه ثلاث سنوات واستمر ترفيعه في الرتب في الجيش حتى تعيينه رئيسا للمخابرات العسكرية في العام 2014 ورئيسا للقيادة الجنوبية في العام 2018.

حصل هاليفي على شهادات في الفلسفة وإدارة الأعمال من الجامعة العبرية في القدس ودرجة ماجستير في إدارة الموارد من جامعة الدفاع الوطني في واشنطن وفقا للجيش الإسرائيلي.

هاليفي متزوج وأب لأربعة أولاد، يعيش في مستوطنة كفار ها-أورانيم في الضفة الغربية المحتلة.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في العام 1967.

وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء يائير لبيد بقرار ترشيح هاليفي واصفا إياه بأنه "جدير وطبيعي".

وقال في بيان "أنا متأكد من أنه سيقود الجيش الإسرائيلي نحو العديد من الإنجازات المهمة".

ومن المقرر أن يتولى هاليفي المنصب الجديد في شباط/فبراير 2023 على ما أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية لوكالة فرانس برس.