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إيلاف من بيروت: تجري إسرائيل جهودًا مكثفة في محاولة للعثور على مكان دفن الجنود المصريين الذين سقطوا خلال حرب الأيام الستة.

وبحسب موقع "i24" الإخباري الإسرائيلي، كُشف عن زيارة سرية إلى مصر قام بها وفد أمني برئاسة اللواء آفي جيل، السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، برفقة ضباط آخرين في الجيش الإسرائيلي وممثل عن وزارة الأمن، قبل أسبوع ونصف الأسبوع. وقد هدفت هذه الزيارة السرية إلى تخفيف حدة التوتر الذي شاب العلاقات بين تل أبيب والقاهرة.

ضمن الجهود التي بذلتها إسرائيل في الآونة الأخيرة، في سياق استرداد الثقة وتخفيف حدة التوتر مع السلطات المصرية، جاء إطلاق سراح المعتقل الفلسطيني الإداري المضرب عن الطعام خليل عواودة. واضاف الموقع الإسرائيلي: "تجري إسرائيل جهودًا مكثفة في الفترة الأخيرة في محاولة للعثور على مكان دفن الجنود المصريين الذين سقطوا خلال معارك حرب الأيام الستة في جبال القدس، حيث لا يزال الموقع الدقيق مجهولا".

وتؤدي مصر دورًا تقليديًا في التهدئة والتوسط بين إسرائيل وحركة حماس في كل مرة تأخذ فيها الأوضاع منحى تصعيديًا، ما يستوجب دخول طرف ثالث على الخط لاحتواء الأزمة التي أول وأكثر من يدفع ثمنها هم الأبرياء والمواطنون العاديون.