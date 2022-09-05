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موسكو: أمرت الحكومة الروسية بإنشاء مصنعيْن جديدين في البلاد لإصلاح المدرّعات، وفق ما جاء في مرسوم نُشر الإثنين على موقع رسمي متخصّص.

ويُتوقّع أن يحصل المصنعان رقم 71 ورقم 72 على ترخيص من الدولة في غضون أربعة أشهر، بحسب المرسوم الصادر عن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين والمؤرّخ في 2 أيلول/سبتمبر.

وجاء في المرسوم المنشور على الصفحة الرسمية للوثائق القضائية للحكومة الروسية أنّ الهدف من المصنعَين هو "إصلاح المركبات المدرّعة والسيارات (...) لأهداف دفاعية".

وبدأت القوات الروسية غزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير وحققت انتصارات في الشرق والجنوب، إلّا أنها تواجه في الأسابيع الأخيرة هجومًا مضادّاً أوكرانياً، ولا سيّما في الجنوب.