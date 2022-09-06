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الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): أسف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي لكون تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول زابوريجيا أحجم عن اتهام أوكرانيا التي تعتبرها موسكو مسؤولة عن قصف محطة زابوريجيا النووية.

وقال فاسيلي نيبينزيا: "نأسف لعدم ذكر مصدر عمليات القصف هذه مباشرة (..) في تقريركم هذا" معتبرا أن التقرير الذي عرضه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على المجلس عن بعد "تأكيد" على أن "التهديد الوحيد" لهذا الموقع يأتي "من عمليات القصف والتخريب التي ترتكبها القوات المسلحة الأوكرانية".

وكانت الوكالة الذرية قد حذّرت من خطورة الوضع في المحطة النووية الأكبر في أوروبا في تقرير من 52 صفحة أعدته بعد زيارتها لمحطة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، ونشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني.

وشددت على وجوب اتخاذ تدابير تمنع وقوع حادث نووي، جراء العمليات العسكرية الجارية هناك بين القوات الروسية والأوكرانية، مؤكدة أنها لم تجد ما يشير إلى تلوث إشعاعي في المنطقة.

هذا وأكد المدير العام للوكالة رافاييل غروسي استعدادها للبدء فورا بمشاورات من أجل إقامة "منطقة آمنة، فيما تتبادل كل من موسكو وكييف الاتهامات بشأن قصف المحطة.