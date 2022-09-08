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إيلاف من لندن: أعلن قصر باكنغهام إن الملكة اليزابيث الثانية تخضع للإشراف الطبي في بالمورال بعد أن أصبح الأطباء قلقين على صحتها.

وقال القصر الملكي في بيان، اليوم الخميس: "بعد مزيد من التقييم صباح اليوم ، أعرب أطباء الملكة عن قلقهم على صحة جلالة الملكة وأوصوا ببقائها تحت إشراف طبي. وقال "الملكة لا تزال مرتاحة وفي بالمورال."

واضاف: وأرجأت جلالة الملكة اجتماع مجلس الملكة الخاص الليلة الماضية بعد أن نصحها الأطباء بالراحة.

قال قصر باكنغهام: "الملكة لا تزال مرتاحة وفي بالمورال." وأضاف: الأمير تشارلز معها الآن ودوق كامبريدج في طريقه. وقال إن دوقة كورنوال سافرت أيضًا إلى قلعة بالمورال.

والتقت الملكة (96 عاما) يوم الثلاثاء برئيس الوزراء المنتهية ولايته بوريس جونسون قبل تعيين رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس في بالمورال لأول مرة في عهدها، في خروج عن التقاليد.

تغريدة تراس

وغردت تراس بعد ظهر اليوم قائلة إن الدولة بأكملها ستكون "قلقة للغاية" من الأخبار ، مضيفة أن أفكارها كانت مع الملكة وعائلتها.

في غضون ذلك، قاطع رئيس مجلس العموم، السير ليندساي هويل، النقاش حول الطاقة لإطلاع النواب على صحة الملكة.

واختصر زعيم الحزب الوطني الاسكوتلندي ايان بلاكفورد كلامه خلال جلسة البرلمان، ليقول: "أعلم أنني أتحدث نيابة عن مجلس العموم بأكمله عندما أقول إننا نرسل أطيب تمنياتنا إلى جلالة الملكة وأنها هي والعائلة المالكة في خواطرنا ودعواتنا، بهذه اللحظة." وأضاف: "إذا كان هناك أي شيء آخر ، سنقوم بتحديث مجلس النواب وفقًا لذلك".