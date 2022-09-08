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إيلاف من لندن: في الساعات الأخيرة، تحولت أفكار الشعب البريطاني ومنظومة الكومنولث وأنظار العالم، صوب إلى الملكة بعد أن أعلن قصر باكنغهام أن أطبائها "قلقون على صحتها".

وعلى وقع البيان، الذي صدر بعد ظهر الخميس عن القصر الملكي، سافر جميع افراد الأسرة الملكية من الآباء إلى الأحفاد يتقدمهم ولي العهد الأمير ونجلاه ليام والأمير هاري، ليكونوا مع الملكة في بالمورال.

سنوات المرض



وفي الآتي ما عرضه تقرير لقناة (سكاي نيوز) التطورات الصحية المتعلقة بالملكة (96 عاما) في السنوات الأخيرة:

كانت ذهبت الملكة إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في الركبة في عام 2003 ، وشوهدت وهي تستخدم عصا في الأماكن العامة لمدة أسبوعين تقريبًا بعد ذلك.



واقامت الملكة في المستشفى مرة أخرى في عام 2013 بعد إصابتها بنوبة سيئة من التهاب المعدة والأمعاء.

وفي عام 2016 ، استخدمت الملكة مصعدًا، بدلاً من الدرج الملكي المكون من 26 درجة، لدخول البرلمان لحضور افتتاحه الرسمي. وبعد ذلك بعامين في عام 2018 ، أجرت جراحة ناجحة لعلاج إعتام عدسة العين في إحدى عينيها.



وفي 12 أكتوبر 2021، عن عمر يناهز 95 عامًا ، تم تصويرها باستخدام عصا المشي في كنيسة وستمنستر أبي - وهي المرة الأولى التي بدت فيها بحاجة إلى واحدة لمشاكل التنقل.

وتلقت أوامر الأطباء بالراحة في ذلك الشهر وألغت سلسلة من الارتباطات نتيجة لذلك.

وفي 20 أكتوبر من العام الماضي ، أمضت ليلة في مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص في وسط لندن، وهي أول ليلة لها في المستشفى منذ ثماني سنوات.

فحوصات أولية



وحينها، قال متحدث باسم قصر باكنغهام إنه تم قبولها لإجراء "فحوصات أولية"، لكنها عادت إلى قلعة وندسور بعد يوم واحد و "ظلت في حالة معنوية جيدة".

وفي الشهر التالي، لم تتمكن من حضور احتفال النصب التذكاري في ذكرى الأحد لتكريم ضحايا الحرب العالمية الأولى، بعد أن أصيبت بالتواء في ظهرها.

وبعد أن أشارت الملكة إلى أحد أفراد الجمهور بأنها "لا تستطيع الحركة" ، رفض قصر باكنغهام التعليق ولكن كان مفهوماً أنها كانت تشعر بصلابة طفيفة - بدلاً من الإصابة أو المرض.

وفي 21 فبراير من هذا العام ، أفيد أن الملكة أثبتت إصابتها بفيروس كورونا، وقال قصر باكنغهام إنها عانت من "أعراض خفيفة تشبه نزلة البرد" لكنها تعافت حيث كان مفهوما أنها تلقت ثلاث جرعات من اللقاح.

ولمحت في وقت لاحق في مكالمة هاتفية مع الأطباء والممرضات وأسر الثكلى أن الفيروس جعلها "متعبة للغاية ومرهقة".

مشاكل التنقل



وفي مايو من هذا العام، أدت "مشاكل التنقل العرضية" للملكة إلى تفويت افتتاح البرلمان لأول مرة منذ 59 عامًا. وكانت أيضًا غائبة عن الكثير من احتفالاتها باليوبيل البلاتيني.

وهذا الأسبوع، ولأول مرة خلال فترة حكمها ، كان عليها تعيين رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد في بالمورال في اسكوتلندا، وليس قصر باكنغهام.



وكانت الملكة هناك لقضاء إجازتها الصيفية ونُصحت بعدم السفر، واستقبلت ليز تروس في اسكتلندا بدلاً من ذلك.

وبعد يوم ، ألغت اجتماعًا افتراضيًا لمجلس الملكة الخاص بعد "يوم كامل يوم الثلاثاء".

وأصدر قصر باكنغهام هذا البيان يوم الخميس: "بعد مزيد من التقييم هذا الصباح، أعرب أطباء الملكة عن قلقهم على صحة صاحبة الجلالة وأوصوا ببقائها تحت الإشراف الطبي. وقال: "الملكة لا تزال مرتاحة وفي بالمورال."