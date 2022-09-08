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إيلاف من لندن: أعلن قصر باكنغهام، مساء الخميس، عن وفاة الملكة اليزابيث الثانية، عن 96 عاما من العمر و70 عاما من الحكم. وستؤول ولاية العرش للأمير تشارلز.

وكان أفراد العائلة الملكية البريطانية للتحلق حول الملكة في بالمورال، وظلت أنظار العالم في الساعات الأخيرة، تتجه صوب بريطانيا.

وكان القصر الملكي أعلن أن الملكة اليزابيث الثانية (96 عاما) تخضع للإشراف الطبي في بالمورال بعد أن أصبح الأطباء قلقين على صحتها، وأبقوها تحت إشراف طبي.

تقرير الغارديان

وفي هذه المناسبة، (إيلاف) تعيد إلى الأضواء، ما كنات نشرته صحيفة (الغارديان) اللندنية يوم 17 مايو 2017 عن البروتكول المتوقع أن يتم اتباعه في يوم رحيل الملكة.

ويقول التقرير إنه اتُّفِق على إعلام رئيس الوزراء بوفاة الملكة عبر استخدام اليشفرة الآتية London Bridge is Down (سقط جسر لندن). وسوف يُكلَّف السير كريستوف غيدت، سكرتير الملكة الخاص، بإبلاغ رئيس الوزراء، على أن يقوم بإيقاظه من النوم في حال الاقتضاء.

بعد ذلك، يطلق رئيس الوزراء عندئذٍ "عملية جسر لندن". يُشار إلى أن الشفرة التي استُخدِمت للإبلاغ عن وفاة والدها، الملك جورج السادس، كانت Hyde Park Corner (زاوية هايد بارك). بحسب البروتوكول المتّبع في هذه الحالة، يقوم رئيس الوزراء بإبلاغ وزير الخارجية الذي يتولّى نقل الخبر إلى حكومات الدول الـ14 التي لا تزال إليزابيث الثانية ملكةً عليها (كندا وأستراليا ونيوزيلنده وغرنادا، إلخ)، ثم إلى الدول الـ36 الأعضاء في الكومنولث حيث تحتفظ الملكة بدور رمزي.

الإعلام يتأهب

وبعد إبلاغ وسائل الإعلام، يخرج خادم مرتدياً ثياب الحداد من قصر وستمينستر ويضع عند الأبواب لوحة سوداء للإعلان عن وفاة الملكة. في الوقت نفسه، يتحوّل الموقع الإلكتروني للقصر صفحة سوداء مع النص نفسه. وكذلك يضع جميع الصحافيين ربطة عنق سوداء ويرتدون ثياباً قاتمة اللون.

وتقوم "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) بتشغيل "منظومة البث الإذاعي في حالة التأهب" (RATS). يُشار إلى أن منظومة الإنذار هذه التي أُطلِقت خلال الحرب الباردة، صُمِّمت من أجل التصدّي للهجمات على البنى التحتية الوطنية.

حداد وطني

وفي يوم وفاة الملكة إليزابيث الثانية، باستطاعة البريطانيين أن يتوقّفوا عن العمل إذا رغبوا في ذلك. يلفت سام نايت إلى أنه "ستتم دعوتهم إلى العودة إلى منازلهم". سوف تدخل المملكة المتحدة في فترة حداد وطني تدوم لمدة 12 يوماً. سيجري تتويج الأمير تشارلز ملكاً ويتم تعديل النشيد الوطني من جديد ليصبح God save the king (حفظ الله الملك).



وبحسب البروتوكول، يمكن أن تستمر مباريات كرة القدم كالعادة شرط الوقوف دقيقة صمت وعزف النشيد الوطني. غير أن هذا الإجراء قد لا ينطبق على رياضات أخرى. عند وفاة جورج السادس، أوقِفت مباريات الركبي والهوكي.

وتُقام مراسم التشييع الرسمية بعد تسعة أيام من وفاة الملكة. في الانتظار، يُعرَض جثمانها في قصر وستمينستر لمدة 23 ساعة في اليوم. ويُتوقَّع أن يأتي خمسمئة ألف شخص لإلقاء التحية عليها. يُقام المأتم في دير وستمينستر، على بعد بضع مئات الأمتار من القصر. وسوف تكون إليزابيث الثانية أول من تُقام مراسم جنازته في الدير منذ عام 1760.

كلاب الملكة تشارك

وفي يوم الجنازة، سوف تعلن أجراس ساعة "بيغ بن" انطلاقة المراسم عند الساعة التاسعة صباحاً. ستتم دعوة ألفَي شخص إلى المأتم، ومن شأن كلاب "الكورغي" المفضّلة عند الملكة إليزابيث أن تشارك أيضاً في موكب التشييع. عام 1910، تقدّم الكلب "سيزار" من نوع فوكس-تيرير، أقارب إدوارد السابع.



وعندما يعبر التابوت أبواب الدير، تتوقّف الحركة في البلاد. تغلق المتاجر أبوابها، وتوقف محطات النقل إعلاناتها، وتتسمّر الحافلات والسيارات مكانها. عام 1952، خلال جنازة جورج السادس، وقف جميع الركاب على متن إحدى الرحلات التي كانت متوجّهة من لندن إلى نيويورك، وظلّوا واقفين ورؤوسهم مطأطأة.

ويتطرق البروتوكول بالتفصيل إلى الإجراءات والمراسم التي سيشهدها كل واحد من الأيام التسعة السابقة للجنازة. البروتوكول جاهز منذ ستينات القرن الماضي، لكن أضيفت إليه بعض النقاط والتفاصيل. تجدر الإشارة إلى أن والدة إليزابيث الثانية عاشت حتى عمر 101 عام.