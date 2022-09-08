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نيودلهي: ابدى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الخميس "ألمه" لوفاة ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية.

وكتب مودي على تويتر أن الملكة الراحلة "جسدت قيادة ملهمة لامتها وشعبها"، مضيفا انها "جسدت الكرامة في حياتها العامة".

وأعلن قصر باكنغهام، مساء الخميس، عن وفاة الملكة اليزابيث الثانية، عن 96 عاما من العمر و70 عاما من الحكم. وستؤول ولاية العرش للأمير تشارلز.

وكان أفراد العائلة الملكية البريطانية للتحلق حول الملكة في بالمورال، وظلت أنظار العالم في الساعات الأخيرة، تتجه صوب بريطانيا.

توفيت إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن عمر يناهز 96 عاماً، حسبما أعلن قصر باكنغهام.

وقالت BBC إن المنية وافت الملكة أثناء إقامتها في قصر بالمورال في إسكتلندا، حيث كانت تقضي عطلة الصيف.

وأضافت أن ذلك جاء وسط حضور أبنائها الأربعة، بمن فيهم ولي العهد الأمير تشارلز.

وتولت إليزابيث الثانية العرش في عام 1952 وباتت أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، متجاوزة في ذلك الملكة فيكتوريا.

وكانت إليزابيث الثانية على رأس 15 دولة من دول اتحاد الكومنولث.

وشهد عصرها بحسب BBC نهاية الإمبراطورية البريطانية في الخارج. وكانت رمزاً للاستقرار والاستمرار في عالم متغير.