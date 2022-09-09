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إيلاف من بيروت: كان الطبيب المشرف على الرعاية الطبية للملكة إليزابيت الثانية مسؤولا عن صحتها على مدى السنوات الثماني الماضية. خلال هذه الفترة، وهنت بشكل متزايد لكنها أصرت على الاستمرار في أداء واجباتها الملكية.

البروفيسور السير هيو توماس (64 عاما) هو رئيس الأسرة الطبية وكان طبيبا للملكة، وتم تعيينه طبيبا في العائلة المالكة في عام 2005 ثم رُقي إلى أعلى منصب في يوليو 2014.

كانت التفاصيل المتعلقة بصحة الملكة التي قدمها قصر باكنغهام الخميس متفرقة، لكن اللغة المستخدمة حملت تلميحًا إلى خطورة وضع الراحلة. كان الأطباء 'قلقين' وظلت الملكة 'تحت إشراف طبي'. ومرجح أن تعني العبارة الأخيرة أن مشكلاتها الصحية خطيرة بما فيه الكفاية بحيث تتطلب مراقبة ناشطة من قبل الأطباء.

أشرف توماس على رعاية الملكة خلال جائحة فيروس كورونا ونصحها بتقليل عبء عملها بعد أن خضعت لاختبارات أولية وأمضت ليلة في مستشفى الملك إدوارد السابع في غرب لندن في أكتوبر الماضي.

وقال توماس خلال مقابلة حول حصوله على لقب فارس تكريمًا لواجباته الملكية: "كانت بضع سنوات مزدحمة في هذا الدور... أنت تصبح جزءًا كبيرًا من هذه المنظمة وتصبح الطبيب الشخصي للأشخاص الرئيسيين فيها، الذين هم مرضى تماما مثل المرضى الآخرين".

ربما كان الأطباء الملكيون في بالمورال بحاجة إلى المشاركة في أي شيء من تفسير العلامات الحيوية إلى وصف الأدوية التي يمكن أن تضمن، كما أضاف بيان القصر، أن الملكة 'بقيت مرتاحة'.

في صورة مع ليز تراس، رئيسة الوزراء الجديدة، نشرت الثلاثاء، كان هناك كدمة بارزة في يد الملكة اليمنى. ويعتقد أن هذا محتمل أن يكون بسبب الشيخوخة، ما يعني أنه حتى المطبات الصغيرة والطرق يمكن أن تنتج عيوبا قبيحة المظهر.

في مايو الماضي، غابت الملكة عن افتتاح الدولة للبرلمان بسبب ما وصفه القصر بأنه 'مشاكل التنقل العرضية'. قد تعكس العبارة أي شيء من المتاعب في الدخول والخروج من الكراسي إلى السقوط الأكثر خطورة. كما غابت عن أجزاء من احتفالات اليوبيل البلاتيني في يونيو ، وفي الشهر الماضي قيل إن استقبالها التقليدي في قلعة بالمورال من قبل حرس الشرف كان على انفراد داخل الأراضي.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن صحيفة "تايمز" البريطانية