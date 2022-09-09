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غراكوف (أوكرانيا): نبشت السلطات الأوكرانية الجمعة جثتين في غراكوف شمال شرق البلاد للاشتباه في ارتكاب جريمة حرب في هذه البلدة، حسبما ذكر مراسلو فرانس برس.

وقامت شرطة منطقة خاركيف حيث تقع البلدة ومكتب المدعي العام من بلدة تشوغويف المجاورة، بنبش الجثتين بحضور حوالى 20 صحافيا.

في الموقع قال سيرغي لوتساش من سكان غراكوف للصحافة إنه دفن الجثتين تحت تهديد جنود روس مسلحين في آذار/مارس بعد وقت قصير من بدء الغزو في 24 شباط/فبراير.

واضاف "جاؤوا إلى منزلي. كنت مع والدي البالغ 70 عاما. كنت أخشى أن يهددوه. قالوا لي أن آتي لحفر حفرة".

وعلى التحقيق الذي يقوده مكتب المدعي العام، تحديد أسباب وظروف وفاة الرجلين من خلال تشريح الجثتين واستنادا الى اقوال الشاهد الرئيسي سيرغي لوتساش كما أوضح لفرانس برس عضو في فريق الادعاء لم يرغب في الكشف عن أسمه.

وفي البلدة التي كانت في خضم معارك عنيفة في الأسابيع الأخيرة، سجل دمار كبير في المساكن الفردية أو الجماعية وفي الكنيسة التي دمر برج جرسها جزئيا.

وحذر الشرطيون الذين رافقوا الصحافيين الجمعة من أنه لم تتم بعد ازالة الالغام من البلدة وأن من الخطر السير خارج الطريق أو دخول منازل مهجورة.

أعلنت القوات الأوكرانية تحقيق مكاسب كبيرة في الأيام الأخيرة في منطقة خاركيف المتاخمة لروسيا حيث اكدت أنها اخترقت خطوط الدفاع الروسية وذلك بفضل هجوم مضاد شن الأسبوع الماضي.

واتهمت القوات الروسية بارتكاب تجاوزات عديدة أثناء احتلالها لضواحي كييف في بداية الحرب قبل انسحابها منها أواخر آذار/مارس.